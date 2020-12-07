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Планирует "грандиозный финал" в день инаугурации Байдена Трамп

13:45 07.12.2020 Фото: pixabay.com
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Президентские выборы прошли в США 3 ноября. По предварительным данным, на них победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Трамп пока не признал поражения и добивается пересмотра результатов голосования в судах.

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Axios: Трамп планирует "грандиозный финал" в день инаугурации Байдена

Президент США Дональд Трамп может улететь из Белого дома на вертолете в день инаугурации демократа Джо Байдена, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
По информации издания, после этого Трамп пересядет на самолет Air Force One и отправится на политический митинг во Флориде, где выступит перед своими сторонниками. План президента портал описывает "грандиозным финалом как в фильме".
Отмечается, что во Флориде Трамп может объявить о намерении снова баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.

Портал полагает, что вылет с лужайки Белого дома позволит Трампу избежать "протестов", "обмена любезностями" с приходящим на должность президента Байденом, а также пребывания в Белом доме, пока его оппонент будет приносить присягу.
Штаб Трампа отказался давать комментарии порталу по поводу возможных планов президента.
"Когда у президента Трампа будет готово заявление о его планах на 20 января, он даст вам знать", — заявил, в свою очередь, представитель Белого дома Джадд Дир.

Президентские выборы прошли в США 3 ноября. По предварительным данным, на них победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Трамп пока не признал поражения и добивается пересмотра результатов голосования в судах.

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