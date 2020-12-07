Названы имена избивших девушку-таксиста ради угона Honda Fit 4 подростков ночью в Новосибирске. Самому младшему 15 лет. Выжила ли пострадавшая?

Молодые люди пинали и прыгали на голове у пострадавшей. Сели в автомобиль и забрали девушку с собой и поехали "кататься". После долгой погони они врезались в сугроб, где и были задержаны.

Избили девушку-таксиста 4 подростка в Новосибирске

Стали известны имена и возраст четырех молодых людей, которые пинали и прыгали на голове у девушки-таксиста в Первомайском районе Новосибирска. Напомним, напали на девушку-таксиста ради угона Honda Fit пьяные подростки 4 декабря. Девушка зашла в магазин на ул. Одоевского, а когда вышла на нее накинулись подростки. Шокирующее видео опубликовал "Инцидент Новосибирск". Всё произошло у остановки "Гимназия №8". Несовершеннолетние проникли в автомобиль и уехали на нем, забрав с собой избитую девушку.

Избили и увезли

По данным следствия, 4 декабря 2020 года в ночное время 23-летний молодой человек совместно с двумя 15-летними и одним 16-летним подростками в опьянении около продуктового магазина в Первомайском районе по улице Одоевского с силой нанесли множественные, не менее 20 ударов ногами и руками по голове, телу и конечностям хозяйке автомобиля. Выжила ли девушка после жестоких побоев, "Курьер. Среда. Бердск" сообщила старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

- Девушка жива, - рассказала Анастасия Николаевна 7 декабря.

Также она отметила, что возбуждено уголовное дело в отношении четверых жителей Первомайского района, трое из которых несовершеннолетние, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья).

Напомним, молодые люди проникли в автомобиль, затащили туда девушку и поехали "кататься". Полицию вызвала продавец соседнего магазина. Ориентировки были разосланы, молодых людей начали искать, началась погоня. Вскоре нетрезвый водитель не справился с управлением Honda Fit и въехал в сугроб. Подозреваемые были задержаны сотрудниками ГИБДД на улице Пихтовой. Их заключили под стражу.

Названы имена

Жители Бердска и всей области шокированы инцидентом. В социальных сетях многие написали имена и фамилии малолетних нападавших. Редакция "Курьер. Среда. Бердск" не публикует их полностью во избежание последствий для семей. Жители называют имена подозреваемых: 16-летний Егор С., 15-летний Андрей А., 15-летний Кирилл Ю., 23-летний Игорь М. Также была опубликована информация о том, что один из них учится в школе №117 Первомайского района.

"Курьер. Среда. Бердск" обратился за комментарием к директору школы №117, но отказалась говорить по телефону.

- По телефону никаких комментариев давать не буду, - сказала директор.

Что пишут в комментариях к материалу об избиении таксистки подростками? Жители Бердска поражены жестокостью молодых людей:

- Избили жестоко человека, угнали у нее машину, и еще ездили вместе с ней, если бы полиция не поймала, то может и убили бы! В общем 23-летнему и всем этим "зверям" предлагаю ОПГ!

- Такие были всегда и в СССР, только камер не было, чтоб позвонить нужно было бежать к автомату или орать. Меня интересует, кто их родители, потому что они несовершеннолетние, и за ними нет присмотра. Может быть их в "Юнону" определить?

В социальных сетях новосибирцы пишут, что все молодые люди были из неблагополучных семей.

- Это НЕЛЮДИ, им нельзя быть среди общества, представьте свою дочь или сына на месте жертвы!

- Деградация общества плюс слабые законы ведут нас к этому.

- Первый раз, недавно, мужчину испинали при его жене (недавнишний случай в Новосибирске ) - осталось безнаказанным. Вот, пожалуйста - второй случай.

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