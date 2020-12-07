«Он полез ко мне целоваться, а потом выстрелил в коленку»: задержали полицейского, который напал на 13-летнюю школьницу. Смотрите видео

Опубликовано видео стрельбы полицейского в московскую школьницу

Видео стрельбы полицейского в московскую школьницу опубликовал Telegram-канал Life Shot. Запись велась камерой видеонаблюдения, установленной на входной двери в подъезд жилого дома на Судостроительной улице в Москве.

На кадрах виден еле стоящий на ногах сержант полиции, который размахивает пистолетом и стреляет в воздух. Затем он подходит к лежащей на скамейке девочке, начинает ее поднимать, а потом стреляет ей в ногу.

Ранее 6 декабря сообщалось, что 13-летнюю школьницу госпитализировали с пулевым ранением коленного сустава. Ее родители в субботу 5 декабря пригласили в гости приятеля — 33-летнего Ивана К., служащего в полиции. Во время застолья подвыпивший полицейский захотел выйти на улицу «подышать воздухом» и позвал с собой девочку, находившуюся дома с родителями. Как она позже рассказала, на улице Иван стал ее домогаться, она дала ему отпор, тогда мужчина разозлился и достал оружие. Он сначала выстрелил в воздух, а потом девочке в ногу. Он использовал травматический пистолет. Ранее 6 декабря сообщалось, что сержант применил табельный пистолет.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Сержант задержан, он будет уволен из МВД.