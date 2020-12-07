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Казнил бывшую жену и ее нового возлюбленного депутат. Потом пальнул в себя

11:55 07.12.2020 Фото: «Комсомольская правда»
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Потерпевшие скончались на месте происшествия.

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Депутат расстрелял бывшую жену и ее нового мужа, а потом выстрелил в себя

В селе Соузга Майминского района Республики Алтай на минувших выходных местный житель пришел с ружьем к бывшей супруге и открыл огонь по ней и ее сожителю. По данным Следственного управления Следственного комитета России по Республике Алтай, он произвел по ним не менее десяти выстрелов. Затем мужчина несколько раз выстрелил в себя.

Потерпевшие скончались на месте происшествия. Нападавший с огнестрельным ранением головы доставлен в республиканскую больницу.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий, направленных на сбор и фиксацию доказательной базы, установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе проверяется эффективность работы органов системы профилактики преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным источников «Новостей Горного Алтая», стрелявший является депутатом сельсовета. Незадолго до трагедии он избил сожителя бывшей жены, который обратился в связи с этим в правоохранительные органы. Однако полицейские не успели разобраться в случившемся, поскольку было совершено новое нападение, на этот раз с огнестрельным оружием.

Источник: gorno-altaisk.info

депутат застрелил самоубийство
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От редакции

Как его наказать?

Аноним, 07 декабря 2020 12:14
Полиция выезжает только на трупы... А так, они сильно заняты... Наших тоже это касается...
Аноним, 07 декабря 2020 12:40
Депутат мне всё можно!!! распоряжаться чужими жизнями не нам??? это дано только БОГУ. Убивший -забрал все грехи на себя . Нет депутату - прощения. Царствие НЕБЕСНОЕ погибшим,от рук ДУРАКА.

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