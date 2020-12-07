Казнил бывшую жену и ее нового возлюбленного депутат. Потом пальнул в себя

Депутат расстрелял бывшую жену и ее нового мужа, а потом выстрелил в себя

В селе Соузга Майминского района Республики Алтай на минувших выходных местный житель пришел с ружьем к бывшей супруге и открыл огонь по ней и ее сожителю. По данным Следственного управления Следственного комитета России по Республике Алтай, он произвел по ним не менее десяти выстрелов. Затем мужчина несколько раз выстрелил в себя.

Потерпевшие скончались на месте происшествия. Нападавший с огнестрельным ранением головы доставлен в республиканскую больницу.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий, направленных на сбор и фиксацию доказательной базы, установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе проверяется эффективность работы органов системы профилактики преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным источников «Новостей Горного Алтая», стрелявший является депутатом сельсовета. Незадолго до трагедии он избил сожителя бывшей жены, который обратился в связи с этим в правоохранительные органы. Однако полицейские не успели разобраться в случившемся, поскольку было совершено новое нападение, на этот раз с огнестрельным оружием.

Источник: gorno-altaisk.info