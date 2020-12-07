Смог ли обыграть ЦСКА «Химки» в матче чемпионата России

ЦСКА сыграл вничью с «Химками» в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ.
Встреча на «ВЭБ Арене» в Москве завершилась со счетом 2:2.
В концовке первого тайма Никола Влашич вывел вперед хозяев поля.
Спустя 3 минуты Илья Шкурин забил ответный мяч.
Отметим, что главный тренер армейцев Виктор Ганчаренко пропустил игру из-за дисквалификации, а его обязанности выполнял Сергей Овчинников.
Игра началась с минуты молчания в память о чемпионе Европы 1960 года Викторе Понедельнике, который скончался в возрасте 83 лет.
В турнирной таблице ЦСКА (33 очка) занимает третье место, «Химки» (19) идут 12-ми.
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 17-Й ТУР
ЦСКА (Москва) — «Химки» (Химки) — 2:2 (1:0)
Голы: Влашич, 40 . Шкурин, 54 . — Кухарчук, 47 . Мирзов, 51.
Источник: matchtv.ru/