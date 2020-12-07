07.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Спорт

Смог ли обыграть ЦСКА «Химки» в матче чемпионата России

12:06 07.12.2020 Фото: pxhere.com
0

Игра началась с минуты молчания в память о чемпионе Европы 1960 года Викторе Понедельнике, который скончался в возрасте 83 лет.

% name% title
Игра началась с минуты молчания в память о чемпионе Европы 1960 года Викторе Понедельнике, который скончался в возрасте 83 лет

ЦСКА сыграл вничью с «Химками» в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ.

Встреча на «ВЭБ Арене» в Москве завершилась со счетом 2:2.

В концовке первого тайма Никола Влашич вывел вперед хозяев поля.

Сразу после перерыва «Химкам» удалось не только сравнять счет, но и выйти вперед. Сначала отличился Илья Кухарчук, а на 51-й минуте второй мяч забил Резиуан Мирзов.
Спустя 3 минуты Илья Шкурин забил ответный мяч.
Отметим, что главный тренер армейцев Виктор Ганчаренко пропустил игру из-за дисквалификации, а его обязанности выполнял Сергей Овчинников.

Игра началась с минуты молчания в память о чемпионе Европы 1960 года Викторе Понедельнике, который скончался в возрасте 83 лет.

В турнирной таблице ЦСКА (33 очка) занимает третье место, «Химки» (19) идут 12-ми.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 17-Й ТУР
ЦСКА (Москва) — «Химки» (Химки) — 2:2 (1:0)

Голы: Влашич, 40 . Шкурин, 54 . — Кухарчук, 47 . Мирзов, 51.

Источник: matchtv.ru/

мяч футбол
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Любите футбол?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Регина Тодоренко стала брюнеткой. Поклонники восхитились новым образом звезды
12:50 07-12-2020
Регина Тодоренко стала брюнеткой. Поклонники восхитились новым образом звезды
Заболел COVID-19 губернатор Амурской области Василий Орлов
12:46 07-12-2020
Заболел COVID-19 губернатор Амурской области Василий Орлов
БердскОтправится домой или останется под стражей подозреваемый в убийстве 78-летней Галины Сырмолотовой в парке Бердска Алексей Панарин ?
12:46 07-12-2020
Отправится домой или останется под стражей подозреваемый в убийстве 78-летней Галины Сырмолотовой в парке Бердска Алексей Панарин ?
Нашли приземлившуюся на Землю капсулу с образцами грунта с астероида Рюгу ученые
12:45 07-12-2020
Нашли приземлившуюся на Землю капсулу с образцами грунта с астероида Рюгу ученые
Топ-5: Названы самые пьющие и курящие регионы России. Входит ли Новосибирская область?
12:30 07-12-2020
Топ-5: Названы самые пьющие и курящие регионы России. Входит ли Новосибирская область?
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
12:29 07-12-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
3 напитка, которыми никогда нельзя запивать таблетку
12:20 07-12-2020
3 напитка, которыми никогда нельзя запивать таблетку
БердскНаписали открытое письмо чиновникам из-за транспортной реформы частные перевозчики Бердска. Бизнесмены назвали 8 причин "краха авантюры"
12:17 07-12-2020
Написали открытое письмо чиновникам из-за транспортной реформы частные перевозчики Бердска. Бизнесмены назвали 8 причин
Раскрыли причину "акустической атаки" против дипломатов на Кубе в США
12:15 07-12-2020
Раскрыли причину
Смог ли обыграть ЦСКА «Химки» в матче чемпионата России
12:06 07-12-2020
Смог ли обыграть ЦСКА «Химки» в матче чемпионата России