Смог ли обыграть ЦСКА «Химки» в матче чемпионата России

Игра началась с минуты молчания в память о чемпионе Европы 1960 года Викторе Понедельнике, который скончался в возрасте 83 лет.

Игра началась с минуты молчания в память о чемпионе Европы 1960 года Викторе Понедельнике, который скончался в возрасте 83 лет

ЦСКА сыграл вничью с «Химками» в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ.

Встреча на «ВЭБ Арене» в Москве завершилась со счетом 2:2.

В концовке первого тайма Никола Влашич вывел вперед хозяев поля.



Сразу после перерыва «Химкам» удалось не только сравнять счет, но и выйти вперед. Сначала отличился Илья Кухарчук, а на 51-й минуте второй мяч забил Резиуан Мирзов.Спустя 3 минуты Илья Шкурин забил ответный мяч.Отметим, что главный тренер армейцев Виктор Ганчаренко пропустил игру из-за дисквалификации, а его обязанности выполнял Сергей Овчинников.

Игра началась с минуты молчания в память о чемпионе Европы 1960 года Викторе Понедельнике, который скончался в возрасте 83 лет.

В турнирной таблице ЦСКА (33 очка) занимает третье место, «Химки» (19) идут 12-ми.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ТИНЬКОФФ РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 17-Й ТУР

ЦСКА (Москва) — «Химки» (Химки) — 2:2 (1:0)

Голы: Влашич, 40 . Шкурин, 54 . — Кухарчук, 47 . Мирзов, 51.

Источник: matchtv.ru/