Дует ледяной ветер в дыры в стенах в квартире 16-этажной новостройки ЖК «Кутузовский» застройщика Виктора Голубева в Бердске

При начале отделочных работ Андрей Заволокин нашел пустоты под штукатуркой, ведущие до самой улицы



Как кота в мешке купил квартиру под самоотделку в новостройке по ул. К.Маркса, 1/1 житель Бердска Андрей Заволокин. Теперь ему приходится тратить время и деньги, чтобы устранить огрехи строителей.

- Купил квартиру в ЖК «Кутузовский», 16-этажке. Вышел на отделку. При начале отделочных работ, при штраблении, обнаружил, что под штукатуркой есть пустоты, которые ведут прямиком на улицу. Пустоты в блоке вплоть до утеплителя, который легко продувается. С приходом зимы оттуда просто пошел ледяной ветер. Сейчас устраняю недостатки. Вскрыл в том месте, откуда дуло, а там щель 20 на 10, два блока между собой не стыкуются. То же самое примыкание стен перекрытия. Пришлось всю штукатурку выдалбливать и запенивать. На балконе стена была зашита утеплителем и сверху гипсокартоном, и в противосмежной стене тоже дуло. Вскрыл это место, а там кирпичи друг к другу не приклеены, криво-накось, еще полкирпича отсутствует, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 7 декабря Андрей Заволокин.

Когда Андрей нашел все строительные огрехи, то пошел с заявлением к застройщику 16-этажки Виктору Голубеву. Но в конторе его письмо отказались регистрировать. По словам Андрея Николаевича, сослались на то, что дом сдали своей УК «Кристалл». Сперва деньги с людей собирают, выдают бумаги, но пока застройщик строит квартиры, это его собственность, объяснил бердчанин. Потом дом достраивается, застройщик оформляет все на себя, единолично как собственник всех квартир выбирает УК, утверждает тарифы, а потом только выписывает договора купли-продажи и раздает. Андрею Заволокину посоветовали обращаться в УК и там разбираться.

-Я написал в УК «Кристалл» письмо. Они оперативно прибежали, все заделали, но, на мой взгляд, неверно, потому что в эти щели просто напихали минерально ватного утеплителя и заштукатурили. Так как я сам строитель, то понимаю, что в вате может образоваться конденсат, и все это будет потом гнить. А им это не докажешь. Вчера я приступил к ликвидации всех последствий. Когда это все заделывали, спросил, как они собираются все это делать. Они отказались объяснять. Потом сказали, что все полости, что видят между сибитом, заделают раствором ячеистого бетона. Я вчера опять вскрыл колонну, удалил минерально ватный утеплитель, обнаружил, что никто ничего не заделывал. Дыра между кирпичами осталась, туда просто заткнули вату. Сверху положили слой ваты и все замазали. Еще общаюсь с их инженером технадзора, все это показываю. У него позиция такая: вы не должны ничего делать, вы должны были, увидев проблему, нас звать и предъявлять. А как я должен делать ремонт? Замазывать все и ждать, когда стены потемнеют. А потом они приходят и все устраняют по ремонту.

Как рассказал Андрей Заволокин, был еще один неприятный момент, который произошел с УК «Кристалл». В лифтовом холле были установлены противопожарные двери с доводчиками. Как-то Андрей вышел из квартиры и услышал, что дверь громко хлопнула. Поднял глаза и увидел, что вместо доводчика стоит пружина. Прошелся по этажам и везде на дверях вместо доводчиков обнаружил пружины.

-УК пробежалась, сняла доводчики, не знаю, что она с ними хотела делать. Поставили пружины и поцарапали двери. Я им пишу претензию и указываю на недопустимость кражи общедомового имущества. В телефонном разговоре мне объясняют, что это было сделано с целью предотвратить кражу доводчиков, так как они дорогие. Поэтому заменили их на пружины. Когда я пообещал, что вызову полицию и обращусь в ГЖИ, доводчики вернули. Но я еще в претензии написал: верните все в исходное состояние, двери поцарапаны, их надо красить. Красить пока отказываются.

По словам директора ООО «Белокаменный» Виктора Злобина, все жалобы по строительным недостаткам в новостройке они передают застройщику. Так что на месте работали специалисты застройщика, а не УК. Жалоба от Заволокина поступала, у него работают сотрудники застройщика, отметил Виктор Викторович.

Виктор Злобин пояснил ситуацию и по снятым доводчикам с противопожарных дверей:

-Два доводчика сломались, их жильцы вырвали, два доводчика украли. Поэтому мы поставили пружины. Жильцу это не понравилось. Хотя во всех документах есть информация: самозапирающими устройствами являются пружины и доводчики — без разницы. На его этаж поставили дверь с доводчиком. Что дверь немного поцарапалась, ну, извините, снизу жильцы ее больше запинали и поцарапали.