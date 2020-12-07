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В чем встречать новый 2021 год

16:20 07.12.2020 Фото: https://www.pikist.com/
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Символ года Бык почти не ограничивает мужчин в подборе одежды. Для верха лучше всего надеть обычную повседневную рубашку синих, голубых, серых, белых, желтых оттенков. Какой цвет под запретом?

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Главный принцип - поменьше излишеств, кислотных цветов и вычурности

В чем встречать Новый год 2021
Для встречи Года Быка - 2021 -  в одежде надо отдать предпочтения любимым цветам символа года. Очень актуальным будут цвета: белый, серебристый, зеленый, синий, черный, соломенный. К ним можно подобрать металлические уркашения.

Категорически запрещен  красный цвет – это символ агрессии для Быка.

Главный принцип - поменьше излишеств, кислотных цветов и вычурности. Бык одобрит элегантную сдержанность, скромность и свободу движений, рассказывает в обзоре сайт https://www.unian.net/

Какие цвета выбрать для наряда
Символ 2021 года - это Белый металлический бык. Это спокойный, уравновешенный знак. Он любит светлые и белые одежды, которые символизируют твердость и чистоту. Оттенки серого, голубого, бежевого, а также серебристый, белый и пастельные цвета точно понравятся Быку. А вот от красного, черного цветов и животных принтов лучше отказаться - они могут разгневать символ года.

Астрологи утверждают, что выбор определенного цвета наряда повлияет на вашу судьбу в 2021 году. Если вы хотите найти любовь - надевайте наряд белого цвета. А если ищете роста доходов - выбирайте одежду серых и серебристых оттенков.

Что надеть на Новый год женщинам
Платье
Лучшим выбором новогоднего платья будет модель светлого оттенка с длиной ниже колена на одно плечо. Платье может быть как приталенным, так и свободно висеть на талии. Очень приветствуются необычные модели - с интересным разрезом на спине, блестящими вставками или воланами. Символ года обязательно оценит такую креативность.

Юбки

Для новогоднего образа рекомендуется выбирать пышные, плиссированные, летящие юбки. Юбка должна быть светлого цвета и обязательно ниже колена - слишком дерзка длина разгневает Быка. Юбка может быть украшена бантом или ремнем, а лучше всего надеть светлую блузу или топ.

Блузы и рубашки
Бык обязательно одобрит свободные шелковые или атласные блузы, не сковывающие движения. Лучше если одежда не будет прилегать к телу. Под низ можно надеть пышную юбку или любые светлые брюки. Хорошим выбором будут модели рубашек с широкими рукавами.

Женские украшения
Лучшим украшением будет маленькая светлая или блестящая сумочка с металлическим декором. Быку также понравятся любые золотые или серебренные цепи и подвески. Руки можно украсить широким браслетом и кольцом на пальце. Однако украшения не должны быть крупными, слишком дорогими или очень вычурными - такая нескромность может разгневать символ года.

Наряды на Новый год для мужчин
Символ года Бык почти не ограничивает мужчин в подборе одежды. Для верха лучше всего надеть обычную повседневную рубашку синих, голубых, серых, белых, желтых оттенков. Рубашка может быть как однотонной, так и с узорами. Низ желательно подобрать белый, но и на черные брюки Бык не обидится. Из украшений мужчины могут надеть металлические часы, бархатную бабочки или серебряные запонки.

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