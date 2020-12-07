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Как длинные новогодние выходные портят жизнь жителям России, рассказал Онищенко

13:00 07.12.2020 Фото: pexels.com
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Академик также отметил, что длинные выходные плохо влияют на экономику.

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Онищенко призвал отказаться от длинных новогодних выходных

Длинные новогодние выходные плохо сказываются на здоровье россиян и негативно влияют на экономику, поэтому от них необходимо полностью отказаться, считает академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
"Вы обратитесь в институт Склифосовского, они вам скажут, что первая декада января – это самые напряженные дни для скорой помощи, и так по всей стране. Это и отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, это и травмирования людей в пьяном виде и так далее. Конечно, это плохо. И если как-то оно демпфировалось (смягчалось - ред.) тем, что хотя бы в крупных городах люди летали за рубеж, то в этом году этого не будет", - сказал Онищенко РИА Новости.
Академик также отметил, что длинные выходные плохо влияют на экономику.

"Весь мир встретил Новый год и начинает работать, а мы целую декаду с вами не работаем. Пусть 31 декабря выходной, потому что все равно никто не работает. Ведь никогда такого не было. Всегда отдыхали очень разумно. А потом и до Старого нового года до 14, но это были 90-е годы, когда людям зарплату не платили, поэтому откупались этими прогулами, а теперь то зачем это делать", - добавил парламентарий.

Источник: РИА Новости

нерабочие дни новый год Геннадий Онищенко
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От редакции

Долгие выходные вредят? Как считаете?

Аноним, 07 декабря 2020 13:12
Вредят. Онищенко. Только ему одному из всей страны. Может ему страну поменять!?
Аноним, 07 декабря 2020 13:14
А почему он всех россиян мерит под одну гребенку, все у него алкоголики и дебоширы? Судит по себе и своему окружению? Многие, наоборот ведут здоровый образ жизни, ходят на лыжах, катаются на коньках, выезжают на природу. Им эти каникулы очень кстати. Если, конечно, погода не"порадует" мороами.

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