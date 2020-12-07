Как длинные новогодние выходные портят жизнь жителям России, рассказал Онищенко

Длинные новогодние выходные плохо сказываются на здоровье россиян и негативно влияют на экономику, поэтому от них необходимо полностью отказаться, считает академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
"Вы обратитесь в институт Склифосовского, они вам скажут, что первая декада января – это самые напряженные дни для скорой помощи, и так по всей стране. Это и отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, это и травмирования людей в пьяном виде и так далее. Конечно, это плохо. И если как-то оно демпфировалось (смягчалось - ред.) тем, что хотя бы в крупных городах люди летали за рубеж, то в этом году этого не будет", - сказал Онищенко РИА Новости.
Академик также отметил, что длинные выходные плохо влияют на экономику.
Источник: РИА Новости