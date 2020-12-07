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Пена у рта и дрожь: Загадочная болезнь поразила более 300 человек. Ученые встревожены

14:00 07.12.2020 Фото: pixabay.com
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Жители с симптомами неизвестной болезни стали поступать в больницы в субботу, и к вечеру воскресенья их число достигло 315. Среди госпитализированных числятся 46 детей и 70 женщин.

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На юге Индии госпитализировали более 300 человек из-за неизвестной болезни

Один человек умер.
Один житель южноиндийского города Элуру (штат Андхра-Прадеш) умер от неизвестной болезни, еще 315 граждан были госпитализированы с симптомами того же недиагностированного заболевания. Об этом в понедельник сообщает газета The Hindu.

Жители с симптомами неизвестной болезни стали поступать в больницы в субботу, и к вечеру воскресенья их число достигло 315. Среди госпитализированных числятся 46 детей и 70 женщин.

По данным медиков, у больных наблюдаются обмороки, головокружение, головная боль и симптомы эпилепсии. У большинства состояние остается стабильным. Результаты тестов на коронавирус у пациентов оказались отрицательными.

"Возбудитель болезни не выявлен. Образцы воды, продуктов питания и крови больных отправлены для анализа в лабораторию судебно-медицинской экспертизы", - завили представители местных органов здравоохранения. Не исключено, добавили они, что произошло массовое заражение в результате загрязнения воздуха или из-за употребления недоброкачественных продуктов.

индия неизвестная болезнь эпидемия
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От редакции

Еще не хватало.

Виктор, 07 декабря 2020 14:08
Пришла замена коронавирусу?
Владимир, 07 декабря 2020 14:24
Бешенство

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