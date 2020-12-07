Что готовить на новый год 2021

Быку не надо особых изысков, просто еды должно быть много, и она должна быть вкусная!

2021 год второй в новом цикле правления зодиакальных животных, который составляет двенадцать лет. По легенде могучий бык первым явился на приглашение Будды, переплыв реку, но у него на спине оказалась хитрая Крыса, поэтому бык стал вторым. Это его не сильно расстроило, поскольку бык или вол привык всем помогать и тянуть на себе, рассказывают эксперты сайта https://www.russianfood.com/

Бык – животное простое, спокойное. Как и любое другое жвачное животное он любит пожевать, часто и много ест. И конечно бык – это травоядное. Всё это можно держать в уме при составлении новогоднего меню и оформлении стола. И здесь стоит также вспомнить, что этого здоровяка выкормили молоком.

Что приготовить на новый 2021 год Быка?

Во-первых, еда должна быть простой, это правило №1 для новогоднего стола 2021. Хорошо бы, чтобы новогодние блюда в год быка 2021 были белого цвета, потому что это год Белого быка. Тут можно вспомнить про майонез, сметану, йогурт, яичные белки. Белый – это благородный цвет, цвет чистоты. Белые скатерти, белая посуда, новогодние белые ленты на столе, изысканные салфетки, белые свечи, шишки и снег – всё это будет уместно для оформления новогоднего стола. А ещё стихия этого года, это металл, поэтому Бык-2021 металлический. И порадовать его можно какой-то металлической посудой и декором.

А теперь про главное – новогодние блюда. Обязательно стоит приготовить салаты на новый год 2021. Травы, листья, такие как зелёный салат, петрушка, зелёный лук, шпинат, укроп наверняка оценит бык. Как и овощи. Год Быка стоит встречать, как мы уже отметили, белыми блюдами, поэтому и салаты стоит готовить и оформлять, используя белый цвет. То есть из белых или светлых овощей, фруктов, других ингредиентов, либо же просто украшать ими блюда.

В год Белого быка салаты подойдут овощные и фруктовые, из свежих овощей и фруктов или солений. И по цвету, и по вкусу также идеально подойдут для новогодних салатов яйца и сыр. Белый, как фета, или брынза. Вы можете использовать рецепты сырных салатов для нового года, сырных корзинок, сырных блинчиков.

Также это очень популярные ингредиенты для слоёных салатов, которые не только имеют нужный нам цвет, но также отличаются изысканным вкусом. Несмотря на некоторую не привередливость и прямолинейность быка, в его год необычные новогодние салаты могут понравиться его подружке корове, неужели он будет без неё?

Поскольку мы стремимся получить не только вкусные, но и красивые новогодние блюда, возникает вопрос, как украсить слоеные новогодние салаты? 2021 – год Быка, поэтому можно сделать милых телят и бычков из сыра и колбасы, в виде новогодних канапе или бутербродов. Отличная новогодняя закуска, которая украсит ваш новогодний стол 2021. Из салатов можно сформировать тело и мордочку этого животного. Это к вопросу как тематически украсить новогодний стол 2021.

Ну а что на горячее готовить на новый 2021 год Быка?

Вряд ли стоит подавать на новогодний стол говядину и телятину. Скорее, тут подойдут другие виды мяса. Курятина, кролик, индейка, рыба, свинина. И обязательно с овощами, кашами, крупами, зёрнами в общем, если вы не забыли про традиционную пищу быка.

РЕЦЕПТЫ