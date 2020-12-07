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Заболел COVID-19 губернатор Амурской области Василий Орлов

12:46 07.12.2020 Фото: кремлин.ру
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Работодателям области рекомендовано перевести часть сотрудников на удаленную работу.

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Губернатор Амурской области заболел COVID-19
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Заболел COVID-19 губернатор Амурской области Василий Орлов«Что с этим делать - никто не знает»: назвал самое частое последствие COVID-19 врачЕщё 765 новостей

Василий Орлов сообщил, что уходит на самоизоляцию и будет работать дистанционно. До него COVID-19 диагностировали уже более чем у 20 глав регионов
Губернатор Амурской области Василий Орлов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в Instagram.

«Должен вам сообщить — у меня подтвердился положительный тест на COVID. Поэтому ухожу на изоляцию, буду работать дистанционно», — написал глава региона.

В Амурской области, по данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с момента начала эпидемии заболели 12,2 тыс. жителей. 10,3 тыс. из них выздоровели, 98 человек умерли.

Работодателям области рекомендовано перевести часть сотрудников на удаленную работу. Всего по состоянию на 4 декабря удаленно работают более 2,5 тыс. человек (из более чем 265 тыс. работников области, данные на сентябрь). Среди них работники старше 65 лет, для них до конца декабря действует обязательная самоизоляция.

Орлов занимает должность губернатора Амурской области с сентября 2018 года, до этого в течение пяти месяцев он был временно исполняющим обязанности губернатора.

COVID-19 губернатор коронавирус пандемия Василий Орлов
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