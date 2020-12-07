Заболел COVID-19 губернатор Амурской области Василий Орлов

Губернатор Амурской области заболел COVID-19

Василий Орлов сообщил, что уходит на самоизоляцию и будет работать дистанционно. До него COVID-19 диагностировали уже более чем у 20 глав регионов

Губернатор Амурской области Василий Орлов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в Instagram.

«Должен вам сообщить — у меня подтвердился положительный тест на COVID. Поэтому ухожу на изоляцию, буду работать дистанционно», — написал глава региона.

В Амурской области, по данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с момента начала эпидемии заболели 12,2 тыс. жителей. 10,3 тыс. из них выздоровели, 98 человек умерли.

Работодателям области рекомендовано перевести часть сотрудников на удаленную работу. Всего по состоянию на 4 декабря удаленно работают более 2,5 тыс. человек (из более чем 265 тыс. работников области, данные на сентябрь). Среди них работники старше 65 лет, для них до конца декабря действует обязательная самоизоляция.

Орлов занимает должность губернатора Амурской области с сентября 2018 года, до этого в течение пяти месяцев он был временно исполняющим обязанности губернатора.