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Отправится домой или останется под стражей подозреваемый в убийстве 78-летней Галины Сырмолотовой в парке Бердска Алексей Панарин ?

12:46 07.12.2020, Алена Романцова Фото: родных Сырмолотвой
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10 ноября подозреваемому в этом жутком преступлении Алексею Панарин Бердский горсуд продлили арест по 13 декабря 2020 года включительно. В день задержания он просил не лишать его свободы, напоминая о своей больной матери. Заявил, что погибшая сама упала в лог и сломала шею.

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Галину Сырмолотову зверски убили в парке Победы Бердска

Отпустит домой или оставит под стражей подозреваемого в жестоком убийстве 78-летней Галины Сырмолотовой в парке Победы Алексея Панарина из Бердска? Напомним, сломал все кости в танце смерти насильники и убийца Галины. Он заключен под стражу. "Курьер. Среда. Бердск" выяснял, поступило ли уголовное дело в суд. Но пока лишь назначено заседание для продления меры пресечения.

- 9 декабря будет продление срока содержания под стражей, - рассказала помощник судья горсуда Бердска Татьяны Васюхневич 7 декабря.

Напомним также, 10 ноября состоялось заседание городского суда Бердска по ходатайству следователя дела об убийстве 78-летней Галины Сырмолотовой. Срок содержания под стражей Панарина продлен на 1 месяц - по 13 декабря 2020 года. Ранее, 18 сентября, подозреваемого в этом жутком преступлении Алексея Панарина Бердский горсуд арестовал на 1 месяц 28 суток - по 13 ноября 2020 года включительно. Он просил не лишать его свободы. И заявил, что погибшая сама упала в лог и сломала шею. Алексей Панарин обвиняется в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшей (ст. 111 часть 4 УК РФ).

Могут ли отпустить под домашний арест подозреваемого в убийстве? "Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий. Читайте продолжение в ближайшее время.

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