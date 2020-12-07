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Розыск: Искалечил и убил прохожего неизвестный в Новосибирске

13:29 07.12.2020 Фото: pixabay.com
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Всех, кому что-либо известно об обстоятельствах совершенного преступления с убедительной просьбой сообщить данные сведения по телефону: 8-951-379-73-23 либо дежурного по следственному управлению: 8(383)203-57-39 либо «02» (с мобильного 102). Конфиденциальность гарантируется.

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От полученных телесных повреждений в виде черепно-мозговой травмы потерпевший скончался на месте происшествия через непродолжительное время

Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, 5 декабря 2020 года около 22 часов 30 минут на проезжей части автодороги, вблизи дома №14 по улице Богдана Хмельницкого Калининского района города Новосибирска, между потерпевшим и неустановленным лицом на почве личных неприязненных отношений произошла ссора, в ходе которой последний нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами в область головы. От полученных телесных повреждений в виде черепно-мозговой травмы потерпевший скончался на месте происшествия через непродолжительное время.

В настоящий момент проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, совершившего преступление.

Следствие СКР просит откликнуться всех очевидцев данного происшествия, а также водителей транспортных средств, проезжавших в указанный период времени в данном районе, и предоставить имеющиеся видеорегистраторы, на которых могут быть запечатлены события, представляющие интерес для следствия.

Всех, кому что-либо известно об обстоятельствах совершенного преступления с убедительной просьбой сообщить данные сведения по телефону: 8-951-379-73-23 либо дежурного по следственному управлению: 8(383)203-57-39 либо «02» (с мобильного 102). Конфиденциальность гарантируется.

Источник: Следком

избил насмерть
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