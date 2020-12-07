Берега и мост: как решают проблемы водохранилища в Новосибирской области

Специалисты ВО БВУ одной из проблем водохранилища называют плавающие стволы деревьев (топляк) и более мелкий древесный хлам.

Берегоукрепление сильно подорожало

В конце осени Обскому морю исполнилось 64 года. Строительство гидроузла создало в Новосибирской области новую реальность с достижениями и проблемами. О том, как их решают, в материале.

Строительство ГЭС и водохранилище имели стратегическое значение для Новосибирска и региона: без них городу не удалось бы сохранить рекордные темпы роста, не появилась бы система электротранспорта и метро.

«До строительства гидроэлектростанции в Новосибирске был большой дефицит электричества, — рассказывает Алексей Бурматов, глава ветеранской организации Новосибирской ГЭС. — С 50-го до 60-го года после введения в эксплуатацию ГЭС установленная мощность всех электростанций в регионе выросла в шесть раз, стал возможным запуск первого троллейбуса».

ГЭС — это многоцелевой объект. Строительство плотины и зарегулированный сток дало возможность продлить навигацию на Оби до конца октября, увеличить тоннаж судов. «До постройки гидроузла навигация заканчивалась, бывало, в начале августа», — констатирует Бурматов. На втором месте по значимости было обеспечение города водой, третье — полив для полей: вокруг водохранилища было много овощеводческих хозяйств.

В Верхне-Обском Бассейновом Водном Управлении (ВО БВУ) отметили, что только в результате строительства гидроузла стало возможным освоение поймы Оби в черте Новосибирска и ниже города для садоводства и жилой застройки.

После строительства гидроузла отметка 500 см по Новосибирскому водопосту превышалась всего четыре раза, вероятность превышения — один раз в 15 лет. До строительства ГЭС эта вероятность была восемь из девяти лет, а отметка в 2 м (затопление Михайловской набережной) превышалась каждый четвертый год.

Вода и стоки

«Экосистема Обского водохранилища поменялась с течением времени с речной на озерную, это связано с изменением водотока, — комментирует ситуацию Алексей Асадчий, инженер-эколог Новосибирской ГЭС. — В водохранилище нет превышения нормативов вредных веществ, оно обладает способностью к естественной водоочистке. Происходит осаждение взвесей, микроорганизмы перерабатывают донную массу с загрязнениями в ил».

Гидроэнергетики контролируют поверхностные стоки, поступающие в воду из зоны ГЭС. Система станции оснащена комплексом очистных сооружений. «На выходе вода идет через УФ-лампу, где погибает болезненная микрофлора и очищенная вода поступает в реку», — рассказывает начальник службы эксплуатации Новосибирской ГЭС Алексей Андрианов.

Экологическая безопасность — одно из приоритетных направлений Программы комплексной модернизации гидроэлектростанции. «Например, техническое перевооружение ОРУ 110 кВ с заменых масляных выключателей на элегазовые исключит из эксплуатации более 400 тонн трансформаторного масла и существенно повысит уровень безопасности технологических процессов», — отмечает Андрианов. Установка новых блочных трансформаторов и трансформаторов собственных нужд снизило расход масла на 48,2% (175 тонн) и нивелировало риски попадания масла на землю у воды и в акваторию.

Все гидрогенерирующие филиалы РусГидро проводят многоэтапную оценку воздействия деятельности по выработке электричества на водный объект.

В Новосибирской области старт экспертизы назначен на январь 2021 года, а ее общая стоимость составит 11,28 млн руб. без НДС.

Мусор на берегах

На экологическое состояние Обского моря влияют как естественные факторы, в числе которых природные аномалии и размывание берегов, так и антропогенные: замусоривание прибрежной территории, судоходство, разработка карьеров.

В городе проводят десятки акций по очистке берегов. Так, Новосибирская ГЭС уже много лет ежегодно организует экологическую акцию «оБЕРЕГАй» с привлечением жителей Советского района, очищая километры берега от пластика и антропогенного мусора.

Каждое лето при поддержке регионального Минприроды и муниципальных образований проходят десятки акций. Так, в ходе августовской очистки с четырехкилометрового участка вывезли 500 мешков с мусором.

Топляк и хлам

Специалисты ВО БВУ одной из проблем водохранилища называют плавающие стволы деревьев (топляк) и более мелкий древесный хлам.

За последние два года с акватории водохранилища общей площадью 470 га специалистами управления было вывезено более 10 тыс. кубометров древесного хлама. Это 133 железнодорожных вагона.

Алексей Андриянов уверен, что остающийся не выловленным топляк не вредит природе. «Это естественный процесс, деревья жмутся к воде, большой паводок смывает их, и они плывут по реке. Часть теряет плавучесть и тонет, на дне такой ствол дает жизнь микроорганизмам и малькам. Бревна, что не тонут, река уносит в Северный ледовитый океан, на острова. Там они также становятся частью экосистемы», — отмечает специалист.

Берегоукрепление

«На этапе проектирования предполагалось, что береговые процессы войдут в динамическое равновесие, но берега до сих пор рушатся с образованием яров, падают деревья», — констатирует Алексей Асадчий.

Из 600 км береговой линии половина подвержена разрушению. Находками советских инженеров стало использование пляжей как берегоукрепительных сооружений.

В Новосибирской области впервые в мире стали использоваться искусственные мысы.

«Процессы разрушения берегов Новосибирского водохранилища проявились уже в период его заполнения, при этом разрушение сразу было интенсивным, — пояснили в ВО БВУ. — Основная причина — воздействие ветровых волн, сопряженное с дефицитом рыхлого материала (песок, наносы) в береговой зоне. В целом по водохранилищу к 1960 году протяженность абразионных берегов составляла 115 км. В настоящее время площадь размыва зоны прибрежных земель возрастает».

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко указывал, что для защиты населенных пунктов в регионе нужно 80 км берегоукрепительных сооружений, а протяженность действующих всего 22 км.

Работы по укреплению берегов выполняются за счет средств, направляемых из федерального бюджета. На следующий год запланирован текущий ремонт на участке 1,7 км на сумму 3 млн руб., и капремонт берегоукрепления на пляже Академгородка на участке в 3 км на сумму в 63,5 млн руб.

Строительство берегоукрепительных сооружений — недешевое мероприятие. Так, 5 км берега в Бердске выливаются в стоимость порядка 440 млн руб.

«Берега — это федеральные объекты, и укрепляться они по логике должны на федеральные средства. Однако решить вопрос с выделением этих немалых сумм мы не можем уже много лет, а в бюджет региона эти суммы также не заложены. При этом деревни продолжают сползать в водохранилище», — комментирует проблему депутат Заксобрания Денис Субботин.

Плотина

Основа плотины и гидроузла — гидротехнические сооружения (ГТС) из песка, бетона и стали. В 2017 году на Новосибирской ГЭС были завершена реконструкция бетонных сооружений в нижнем бьефе. В результате выполнена антикоррозийная защита арматурного каркаса элементов водосливной плотины, восстановлена геометрия конструкций, нанесено защитное покрытие полимерными составами.

За четыре года реконструкции в тело плотины уложили 1 168 м³ высокопрочного и морозостойкого бетона. В эти работы вложено 229 млн руб.

«Коррозия и морозные разрушения характерны для бетона, они приводят к снижению прочности, повышению водопроницаемости, — рассказывает Денис Децик, начальник участка диагностики ГТС Новосибирской ГЭС. — Сильнее всего от коррозии страдают участки бетонных конструкций в зоне переменного уровня воды, на которые действуют и вода, и холод. При этом, если участок бетона находится полностью под водой, его свойствам и состоянию многие десятки лет ничего не угрожает».

Мост

Одно из проблемных мест Новосибирского гидроузла — мост через плотину ГЭС. Он строился как технологический, по факту стал одной из основных дорог города. Объект находится на балансе муниципалитета.

В 2018 году состояние моста было признано неудовлетворительным. Специалисты СГУПС отметили колейность, многочисленные повреждения железобетонных конструкций пролётных строений. Также было зафиксировано практически двукратное превышение проектной пропускной способности моста в 200 автомобилей в час. В департаменте транспорта мэрии сообщили, что в следующем году запланированы работы по аудиту критических зон транспортной безопасности моста.

Согласно правилам безопасности объектов ТЭК, принятым в 2012 году, по плотине ГЭС исключен сквозной проезд грузового и общественного транспорта грузоподъемностью более 3,5 тонн. По плотине Новосибирской ГЭС ввели запрет проезда грузового транспорта, установили камеры интеллектуальной фотофиксации. Запланировано строительство автоматического пункта весового и габаритного контроля. На плотине систематически дежурят экипажи ГИБДД.

Принятые меры межведомственной комиссией были оценены как достаточные. Также в текущем году была разработана проектная документация на капремонт моста. По расчетам, стоимость капитального ремонта моста НГЭС предварительно составляет почти 160 млн руб., сроки и источники финансирования пока не определены.

Источник: РБК