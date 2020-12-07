как вернуть деньги за путевку в турцию

Если Ростуризм или МИД рекомендует прекратить продажи туров в страну, которую вы выбрали, можно отменить поездку, перенести ее и воспользоваться туром, когда ситуация станет безопасной

Можно ли вернуть деньги за турпоездку, если она сорвалась из‑за коронавируса

Ростуризм рекомендовал туристам отказаться от поездок в Иран, Южную Корею и Италию. Ранее крупные российские туроператоры приостановили продажи туров в Китай. Что делать, если тур уже куплен, и вернут ли деньги, разъяснение Госдумы.

«Главное для нас — защитить наших людей», — сказал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

1. Обратите внимание, что у всех авиакомпаний, туроператоров и сервисов бронирования есть свои особенности возврата средств за купленные туры, билеты и оплаченное жилье. Потому рекомендации, приведенные ниже, — общие .

NB: если ваш тур застрахован, то ознакомьтесь внимательно с условиями страховых выплат — они также различные у разных компаний.

2. Если в стране, куда отправляется путешественник, его жизни и здоровью угрожает опасность, он вправе расторгнуть договор с туроператором — об этом говорится в ст. 14 ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Там же указано, что деньги должны вернуть полностью при расторжении договора до начала путешествия, а после начала путешествия — вернуть часть стоимости в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.

Кроме того, в ст. 32 Закона «О защите прав потребителей» указано, что «потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору».

Туристу необходимо направить в адрес туроператора в письменном виде требование о возврате денежных средств. Ответ должны дать в течение 10 дней, если этого не происходит — обратитесь в Роспотребнадзор.

3. Если Ростуризм или МИД рекомендует прекратить продажи туров в страну, которую вы выбрали, можно отменить поездку, перенести ее и воспользоваться туром, когда ситуация станет безопасной. То есть, если такая мера будет в дальнейшем введена по отношению еще к какой‑нибудь стране, туроператоры также могут вернуть деньги или подобрать альтернативные варианты по желанию туриста.

« Сообщение Ростуризма о возникновении в стране (месте) временного пребывания туриста угрозы безопасности его жизни и здоровью, опубликованное до начала его путешествия, является основанием для расторжения договора о реализации туристического продукта и возврате туристу уплаченной им по договору суммы», — указывается на сайте «КонсультантПлюс».

4. Получить консультацию туристы могу в территориальных подразделениях Роспотребнадзора. Вы можете позвонить на горячие линии ведомства. В случае необходимости гражданам помогут подготовить претензии и исковые заявления в суд.

Также можете обратиться на горячую линию Ассоциации «Турпомощь»:

+7 (499) 678–12–03, +7 (915) 117–04–51.

Если вы путешествуете самостоятельно, то возвращать деньги придется за отдельные услуги в соответствии с Законом «О защите прав потребителей». Авиакомпания или отель могут отказать в возврате средств, а вы можете обратиться в суд. Там определят, насколько серьезной была угроза и должны ли отель или авиакомпания вернуть деньги.

Как вернуть деньги за путёвку в Турцию?

Рассказывает юрист Сергей Широков, юридическая компания «Вашазащита66.рф»

Шаг № 1: составить претензию на имя туроператора (образец заявления либо скачать из интернета, либо взять у туроператора). Претензию надо составлять всегда, не зависимо от причины отказа от путёвки.

Претензия оформляется в 2-х экземплярах: один надо отдать на подпись туроператору, а другой (с пометкой, что первый находится на рассмотрении) — забрать себе. Если не имеете возможности передать претензию лично, её надо отправить по почте заказным письмом с уведомлением.

Шаг № 2: осуществить обращение в Роспотребнадзор с жалобой на действия фирмы.

Отказ от поездки оформляется посредством посещения офиса оператора и написания заявления о расторжении договора. Надо указать причину отказа, сославшись на ФЗ, а также информацию от МИДа и Росстуризма.

Можно подать иск в суд, чтобы взыскать с турфирмы средства, потраченные на путёвку в Турцию, и моральный ущерб (закон «Защита потребительских прав»).

Изменились правила возмещения затрат туроператорам из‑за коронавируса

Туроператорам будут возмещаться расходы по возврату туристов за период с 24 января по 30 марта 2020 года без привязки к дате официального введения ограничений в той или иной стране

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое вносит изменения в правила предоставления субсидий туроператорам на возмещение затрат, связанных с коронавирусом.

Туристическая отрасль оказалась в числе пострадавших из‑за пандемии, поэтому Правительство приняло решение ее поддержать. На эти цели было выделено 3,5 млрд рублей. Субсидии были предназначены для частичного возмещения стоимости невозвратных билетов и компенсации затрат на вывоз туристов из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Но не все операторы, как показала практика, смогли ими воспользоваться. В правилах предоставления господдержки было условие, что субсидия предоставляется только тем участникам отрасли, которые вывозили туристов в течение двух недель после официального введения ограничений в стране пребывания. Но на деле туроператоры, следуя рекомендациям Роспотребнадзора, начали возвращать россиян с заграничных курортов раньше. Чтобы они также могли получить субсидии, было принято решение скорректировать правила предоставления господдержки.

Теперь туроператорам будут возмещаться расходы по возврату туристов за период с 24 января по 30 марта 2020 года без привязки к дате официального введения ограничений в той или иной стране.

Подписанным документом внесены изменения в Постановление Правительства от 25 апреля 2020 года №583.