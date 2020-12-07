"Заминировали" рейсовый самолет «Аэрофлота» Нью-Йорк - Москва

Одна из пассажирок рейса уточнила, что после приземления людей не выпускали из самолета около часа, потом их проверили с собакой на улице, а в терминале провели тщательный досмотр багажа.

В аэропорту Нью-Йорка «заминировали» рейс из Москвы

Служба безопасности аэропорта Нью-Йорка имени Джона Кеннеди получила сигнал о минировании самолета, прилетевшего из Москвы. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на полицию аэропорта.

На борту находились около 250 пассажиров. После того как они покинули самолет, полиция обыскала воздушное судно.

Речь идет о самолете российской компании «Аэрофлот». Авиаперевозчик сообщил, что вылет обратного рейса из Нью-Йорка в Москву был перенесен более чем на 3,5 часа.

Одна из пассажирок рейса уточнила, что после приземления людей не выпускали из самолета около часа, потом их проверили с собакой на улице, а в терминале провели тщательный досмотр багажа. В результате, по словам сотрудника «Аэрофлота», информация о минировании не подтвердилась.

Пресс-служба аэропорта сообщила в Twitter, что его не закрывали из-за угрозы на борту российского самолета. Вылеты и прилеты продолжались по расписанию.

В начале сентября в аэропорту Хабаровска из-за сообщения о минировании эвакуировали около 500 человек. Угроза поступила в отношении терминала внутренних линий аэропорта и нескольких самолетов.