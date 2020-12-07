Украшение окон к 2021 году: 3 ошеломительных идеи

Украшение окон – это тоже своеобразный ритуал встречи Нового года

Всеми любимый праздник Новый год уже стучится в двери. И многие стремятся украсить своё жильё, чтоб поднять настроение себе и окружающим. Украшение окон – это тоже своеобразный ритуал встречи Нового года. В настоящее время существует масса оригинальных способов сделать это. Было бы желание. А фантазии и подсказок в Интернете хватит на всех.

Художественная роспись оконного стекла

Такими причудливыми узорами, как это умеет делать мороз, вряд ли удастся украсить окно, ведь фантазии матушки-природы нет предела. Но нарисовать на оконном стекле сказочные сюжеты каждому под силу. Для этого нужны всего лишь акриловые краски, гуашь или просто зубная паста. Зубную пасту разводят водой или гуашью. Вместо кисточки можно использовать кусочек поролона.

Если художественные способности не позволят сделать красивые сюжетные картинки, то можно воспользоваться трафаретами, которых достаточно в Интернете. Для привлечения удачи на оконном стекле стоит нарисовать символ 2021 года –Белого Металлического Быка.

Узоры с окна потом легко смываются, особенно если они были нанесены раствором зубной пасты.

Сказка вместо снежинок

Создать целую сказку или лесной пейзаж можно при помощи вытынанок. Это такие картинки, искусно вырезанные из бумаги, салфеток. Оригинальность, конечно, придадут собственные вытынанки, но можно воспользоваться и шаблонами из Интернета.

Прикрепить такие украшения можно при помощи простой мыльной воды, с внутренней стороны окна, разумеется. Их легко будет потом убрать.

В настоящее время для тех, у кого нет времени или нужных навыков в рукоделии, существует много промышленных наклеек для украшения окон. Особенно удобны в этом отношении виниловые наклейки. Они водостойкие и предполагают многоразовое использование.

Подсветка окон гирляндами

Блестящие и яркие светящиеся гирлянды сразу создают ощущение праздника. Поэтому уже давно их используют для новогоднего украшения, причем не только оконных проёмов. В продаже имеется множество разнообразных гирлянд:

неоновые гибкие гирлянды, из которых можно сделать любой узор и надпись. Их легко можно прикрепить к стеклу скотчем;

гирлянда-дождь создаст струящийся эффект и заполнит всё пространство окна;

гирлянды-сосульки будут красиво дополнять зимний сюжет, нарисованный на стекле;

гирлянды в виде бахромы лучше пустить по самому верху окна или прикрепить к шторам;

модные гирлянды-сетки можно использовать как по всей поверхности окна, так и сегментарно; на них можно прикрепить ещё и блестящие звёздочки.

Хорошо на окне будут смотреться и гирлянды из ёлочных украшений: блестящих шаров и мишуры. При желании их также можно усилить светящимися нитями-гирляндами.

Инсталляции на подоконнике и украшение штор

Подоконник украсить можно по своему усмотрению. Для удобства композицию лучше расположить на обыкновенном подносе, чтоб в любой момент можно было открыть окно для проветривания. Композиции лучше делать из природных материалов, но можно использовать даже детские игрушки, любые фрукты, всё, что душа пожелает.

Шторы и гардины также можно декорировать на новогодний лад. Здесь можно смело использовать полёт фантазии. Шишки, цветы, банты, гирлянды – всё идёт в ход, только делать надо это со вкусом.

Источник: rsute.ru