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«Мы все активно поотдыхаем»: спрогнозировал резкий скачок COVID-19 губернатор Травников

13:04 07.12.2020 Фото: pixabay.com
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Главным положением режима повышенной готовности остается запрет на любые массовые мероприятия, под предлогом которого недовольным жителям отказывают в согласовании акций протеста.

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Сюжет: Вторая волна COVID-19
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«Мы все активно поотдыхаем»: спрогнозировал резкий скачок COVID-19 губернатор ТравниковЗаболел COVID-19 губернатор Амурской области Василий ОрловЕщё 766 новостей

В Новосибирской области спрогнозировали рост заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников. При этом в регионе не запрещены детские утренники и корпоративы.
«Январь может быть более напряженным, как бы мы ни надеялись, но следует признать, что, очевидно, определенный рост эпиднагрузки произойдет, потому что в новогодние каникулы мы все активно поотдыхаем, поездим в гости, пообщаемся, повеселимся, — заявил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в региональном правительстве 7 декабря (цитата по „Интерфаксу“). — 11 января выйдем в организованные коллективы и, конечно, следует ожидать увеличения количества инфицированных, распространения как коронавирусной инфекции, так и, возможно, ОРВИ и гриппа».

Травников попросил областной минздрав и территориальное управление Роспотребнадзора предложить меры, которые помогли бы компенсировать возможный ущерб.

При этом ранее в губернатор заявил, что в регионе не намерены отказывать в проведении новогодних праздников: корпоративов для взрослых и утренников для детей. «Но они будут проводиться с соблюдением всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора», — отмечал говорил Травников.
В итоге чиновники формально ограничили корпоративы тем, что в одном зале не может присутствовать более 50 человек. Обслуживание должно быть организовано из расчета 4 кв. метра на одного посетителя. За соблюдение нормы должен отвечать минпромторг во главе с Андреем Гончаровым.

В учреждениях культуры новогодние утренники рекомендовано проводить с 50% зрителей от номинальной вместимости залов.
Режим повышенной готовности из-за коронавируса, под предлогом которого и вводятся дополнительные ограничения, будет продлен в Новосибирской области до апреля 2021 года. Но официальный документ до сих пор не опубликован.

Главным положением режима повышенной готовности остается запрет на любые массовые мероприятия, под предлогом которого недовольным жителям отказывают в согласовании акций протеста. Общепит (до 24:00), учреждения культуры, бассейны, стадионы и другие объекты, предполагающие скопление сотен людей при условии соблюдения санитарных норм. Массовые мероприятия проходили даже в здании правительства Новосибирской области, более того, мэрия устраивала продуктовую ярмарку в начале второй волны коронавируса.

В то же время новосибирское правительство официально разрешило проводить массовые мероприятия только себе.

Режим повышенной готовности был ранее продлен в Новосибирской области до 1 января 2021 года. Единственное существенное ограничение из-за коронавируса, появившееся в ноябре — закрытие фуд-кортов и кинотеатров в торговых центрах (при этом общепит в ТРЦ работает на вынос).

COVID-19 коронавирус пандемия Андрей Травников
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От редакции

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MaG, 07 декабря 2020 13:13
с нашей медициной отдыхать сложно зато активно подыхать возможно...
Аноним, 07 декабря 2020 13:51
Кто бы сомневался, что они и праздники людям припомнят и включат в свою лживую статистику.

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