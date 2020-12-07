Почему нельзя убивать паука в доме? Важные приметы о пауках

Домашние пауки кусаются крайне редко, но нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что многие из них в той или иной степени ядовиты.

Пауки ловят вредителей и опасных насекомых, которые переносят болезни

В народе существует много разных примет, и одна из них касается таких насекомых, как паук.

Общеизвестным является то, что убивать домашних пауков – плохая примета. И это не просто слова: на все есть свои серьезные причины.

Начать наверное надо с того, что пауки играют важную роль в экосистеме, так как они помогают избавиться от различных вредителей.

Об этом было опубликовано масса статей в научных изданиях, авторами которых являются ученые и академики которые проводят исследования о жизни разных насекомых, в том числе и пауков.

У многих людей пауки вызывают неприятные ассоциации, если не сказать больше: даже мерзкие. И люди спешат избавиться от присутствия в доме этих «микрострашилищ», однако, избавление от паука в доме принесет больше вреда, чем пользы.

Отпугивает не только неприятный вид пауков – длинные лапки и неприглядная внешность, но и их способность (некоторых видов) укусить человека.

Домашние пауки

Домашние пауки кусаются крайне редко, но нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что многие из них в той или иной степени ядовиты, правда, у большинства яд очень слабый, и они не способны даже прокусить кожу человека. Да и кусаются домашние пауки крайне редко, в отличие от тех, которые проживают в джунглях.

Если все так безобидно – зачем их убивать?

Нельзя убивать пауков

Эти крохотные существа являются хищниками по своей природе, и охотятся они на мелких насекомых – еще мельче, чем сами. Но съесть они могут любого насекомого, которое попадется им на пути. Чаще же всего пауки ловят вредителей и опасных насекомых, которые переносят болезни. В частности, паук-скакунчик уничтожает москитов, которые насосались человеческой крови.

Тараканы, комары, уховертки и даже моль являются «пищей» для домашних пауков. И чем дольше в вашем доме будет проживать паук — тем меньше комаров будет донимать вас своим писком и укусами.

Виды пауков и что с ними делать

Одними из самых распространенных домашних видов пауков являются пауки-сенокосцы (их еще называют «часики», так как их ножки похожи чем-то на циферблат часов).

А еще есть пауки – тенетники: они плетут паутину и ждут своей жертвы.

Заметив дома паука – не пытайтесь его убить. Но если он вам неприятен – поместите его в баночку, и выпустите на волю. Он найдет себе занятие и вне вашего дома, ведь вредных насекомых хватает всюду, которыми с удовольствием пообедает домашний паук.

Источник: rsute.ru