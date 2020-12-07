Танзания это где. Москва - Танзания сколько лететь? Сколько стоит билет?

Национальный парк прямо у экватора. Удивительно хорошо сохранившаяся экосистема (почти не повреждённая браконьерами и годами войн), которая относится к одной из старейших на Земле

Три самых главных вещи: шикарные африканские пляжи, парк Серенгети и Килиманджаро.

Как лететь?

Не берите рейс с пересадками, это пока слишком рискованно. Правильный путь — тур от туроператора, потому что лучше всего двигаться туда напрямую чартером.

Москва — Занзибар: сколько лететь?

Чартером напрямую около 10 часов.

Гораздо чаще прямого рейса из Москвы в Занзибар нет, и если вы хотите отдыхать прямо на месте, нужно пересаживаться через Катар, Кению или Стамбул. Обычно это занимает около 20 часов, поэтому мы рекомендуем делать стоповер (останавливаться на сутки).

Проверить билеты из Москвы в Занзибар можно вот тут. Это не единственный аэропорт прилёта, но прямо сейчас для граждан РФ рекомендуется только он.

Самые дешёвые авиабилеты Москва — Занзибар

Основные поездки сейчас будут на Занзибар. Это остров в 40 километрах от Африки, на котором сосредоточены те самые прекрасные пляжи. Главный город острова — Стоун-Таун. Рядом с городом несколько красивых коралловых рифов, есть индустрия для дайвинга. Много отелей-бунгало. На восточном побережье острова 5-звёздочные отели.

Август — лучший месяц, температура от 26 до 28 градусов, воздух сухой и приятный. Температура воды около 26 градусов Цельсия.

Зачем ехать отдыхать в Танзанию?

Рассказывает туроператор по Африке Владимир Ильин.

А вот Туту Приключение от Владимира с большой поездкой по Танзании.

«Я жил 10 лет в Азии, потом поехал на пару месяцев в Кению. Безумно понравилась природа и еда».

«Климат и в Кении, и в Танзании похож на наш. Если в Азии жарко и душно круглосуточно, то здесь на побережье 30-35 днём, а ночью 20-25, очень комфортно. В нацпарках 15-20 ночью… Пожил два месяца, поехал ещё раз, потом решил остаться. 5 лет уже живу регионе. У меня была туристиская компании в Азии, перенёс сюда.

Танзанию и Кению часто сравнивают. Это две страны рядом, и они разграничены рекой Мара. Отличия в том, что в Танзании дороги получше, и от Великобритании зависимости меньше, всё как-то более самобытное. Парковый сбор получается выше, чем в Кении (при полной программе около 300 долларов), но зато только тут есть львы, которые живут на деревьях. В прошлом году один прайд зашёл в Кению, покрутился около границы и вышел обратно. С точки зрения сафари — лучшее в мире, пожалуй, тут».

«Жёлтой лихорадки почти нет, но прививку лучше иметь. Государства не требуют, но периодически авиакомпании просят показать карточку о прививке. Я живу 5 лет тут, ни разу ни заболел ни жёлтой лихорадкой, ни малярией, ни чем-то желудочным. Ещё как и везде в Африке и России не нужно на ходу считать деньги, разговаривать по телефону на рынках, показывать ценности и так далее. Это касается городов (в том числе Занзибара): в нацпакрах и отелях безопасность 100%. И последнее: часто спрашивают про передачи о плачущих детях. Я помогал со съёмкой в Камбодже и Кении для «Орла и решки» — могу сказать, что они показывали только часть общества. Страна в целом богатая: здесь есть драгоценный танзанит и тяжёлое производство. Туризм — не основа ВВП. Количество дорогих машин на душу населения в столицах будут больше, чем в Москве.

Мы советуем лететь сначала на сафари-часть в аэропорты Килиманджаро или в Арушу (разница 60 километров между этими точками). Оттуда двигаться по паркам — в прекрасный кратер вулкана Нгоронгоро, на красивейшее озеро Маньяра и дальше по Серенгети. На это озеро, кстати, каждый год, предположим, 100 тысяч зверей идёт, при 30 тысячах рейнджеры отсекают и не пускают. Потому что экологический баланс нарушится».

Рекомендуем все же сделать прививку.

«После этого можно лететь на Занзибар к пляжам, это примерно 2000 километров на юг. Уже оттуда можно продолжить в Мадагаскар, Мозамбик или Кению. Можно начать и с Занзибара и лететь к паркам. Внутренние рейсы есть, частые — каждый день несколько раз.

Лучшее время для парков с июля по октябрь, это сезон миграции. Копытные ходят через реку Мара по долине между Кенией и Танзанией. Приезжать можно в любое время, постоянно какие-то стада в движении. Такого, что все убежали не бывает, потому что они двигаются в поиска удобных пастбищ, фактически, по кругу».

«Относительно Килиманджаро надо знать, что уже нет той самой красивой белой шапки со всех картинок. Два года как растаяла. Теплеет».

Килиманджаро

Дорога на Килиманджаро начинается с аэропорта Килиманджаро.

Дальше вас ждёт прекрасный трекинг: несколько переходов через влажный тропический лес (там водятся колобусы).

Потом предгорья, акклиматизация и вулканические поля.

Для подъёма на вершину придётся идти по 8-15 километров в день с перепадами по высоте около 800-1000 метров 5 дней. Можно подниматься медленнее или чуть быстрее, но такой темп рекомендован большинству здоровых и физически-активных путешественников.

Серенгети и парки



Национальный парк прямо у экватора. Удивительно хорошо сохранившаяся экосистема (почти не повреждённая браконьерами и годами войн), которая относится к одной из старейших на Земле.

Ориентируйтесь на цены туров около 200 тысяч рублей (по прошлому году).

Источник: https://story.tutu.ru/