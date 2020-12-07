Пишут обращения Андрею Шимкиву в заксобрание Новосибирской области и выступают против транспортной реформы депутаты Бердска

"Сейчас тоже не идеально все, но более менее люди в принципе довольны. Наши избиратели все категорически против. Еще не один не поддержал это так же, как и мусорную реформу", - сказал Михаил Гоголь.

Депутаты против транспортной реформы в Бердске

Вопрос о новой транспортной реформе тревожит всех. Московская компания ВЭБ.РФ, которая занимается пассажирскими перевозками планирует реализовать в Бердске новый подход работы, а именно создать единого оператора пассажирских перевозок, который будет собирать всю прибыль.

Данный вопрос поднимался 2 ноября 2020 года при губернаторе Новосибирской области Андрее Травникове. В совещании приняли участие главы Новосибирска, Бердска, Искитима и Искитимского района. Представители ВЭБ.РФ показали чиновникам опыта Твери, где уже реализуется проект компании. Предложили и местным мэрам перейти на брутто-контракты в сфере пассажирских перевозок не только Бердску, но и Искитиму и Искитимскому району. Планировалось, что автобусы одного цвета появятся даже в Новосибирске, однако власти Новосибирска от этого предложения отказались. При все при этом, работа корпорации будет осуществляться при условии, что власти Бердска примут предложения Минтранса Новосибирской области. Стоимость годового контракта составит 900 млн рублей, а годовые доходы города определены суммой в 933 млн рублей.

Теперь перевозчики Бердска и Искитима всерьез обеспокоены потерей работы, а пассажиры долгим ожиданием транспорта на остановке вплоть до двадцати минут, что довольно рискованно для жителей Сибири.

Свое мнение о транспортной реформе на заседании комитета депутатов по ЖКХ, транспорту, городскому хозяйству и благоустройству выразили и «избранники народа».

Ранее они выражали свое недовольство в обращении к законодательному собранию НСО.

Депутаты горсовета на комитете заявили, что категорически против транспортной реформы в Бердске.

- Мы категорически против, хотим оставить все как есть,- заявил депутат Шаталов.

- В рамках полномочий мы пытаемся все меры предусмотреть. В Бердске по поводу перевозок ситуация нормальная. Потому что если лет десять назад ситуация была хуже, то и автобусов не было нормальных. Маршрутки у нас бегали те, которые проваливались. Жалоб было много. Сейчас тоже не идеально все, но более менее люди в принципе довольны. Наши избиратели все категорически против. Еще не один не поддержал это так же, как и мусорную реформу,- добавил депутат, 13 декабря, "Курьер Среда. Бердск" Михаил Гоголь.

- Здесь еще надо рассматривать, какие убытки причиняются бюджету в связи с транспортной реформой. Мы, как депутаты, в первую очередь должны направлять денежные бюджетные средства именно туда, где особо остро стоит вопрос. У нас на сегодняшний день есть куда эти деньги направить. Если мы говорим про местный бюджет, то здесь вообще вопросов нет. Если мы говорим про областной бюджет, то нужно говорить с учетом тех полномочий и тех возможностей, которые сейчас возникли в условиях коронавируса. Давайте посмотрим сколько составляет дефицит бюджета запланированный на 2021 год в Новосибирской области. Он состоит на 60 % больше, чем в 2020 году и составляет 9 млрд 100 млн. Давайте об этом подумаем в том числе. Я считаю, что на сегодняшний день жителей Бердска все устраивает. Это на самом деле удобно, когда человек вышел и уехал на любом виде транспорта, регулируемый тариф там или нерегулируемый. Нашему населению по большому счету все равно на чем ездить, им главное очень быстро уехать. Никто не готов стоять и ждать по полчаса на остановке. Плюс ко всему нужно учитывать специфику нашего Бердска и посмотреть какой Бердск в целом. Я считаю, что наверное некорректно сравнивать на сегодняшний день Тверь, Пермь, Новокузнецк с Бердском. Если в Твери 455 тысяч жителей, то в Бердске их всего 100 тысяч и расположение города другое. В Твери огромный транспортный узел. Там рядом Москва. Где мы, а где собственно говоря, Тверь. Поэтому мы не говорим в принципе, что нужно оставить все как есть. Безусловно, хочется для наших жителей еще лучше, но мы плавно к этому идем. Обновляем парк, перевозчики обновляют парк, муниципальное предприятие обновляет парк, какие-то новые маршруты запускаются, дополнительные рейсы. Вот это надо тоже учитывать. Мы выразили свое мнение. Мы категорически против. Хотим, чтобы осталось все как есть, - резюмировала, 13 декабря, председатель депутатского комитета по ЖКХ Елена Бороздина.

Напомним, что депутаты Государственной думы РФ в третьем чтении приняли пакет изменений в федеральные законы, в которых прописаны неотложные меры для обеспечения «устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения новой коронавирусной инфекции». Среди нормативных актов – федеральный закон №220. Закон вступил в силу в 2015 году, в нем на преобразование системы перевозок регионам дали 5 лет. Решением законодателей этот срок продлили на 7 лет, то есть до 2022 года. Транспортная реформа предполагала отказ от маршруток в привычном виде, оптимизацию маршрутной сети и использование нового подвижного состава.

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