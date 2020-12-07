Рекомендации астролога на каждый день недели с 7 по 13 декабря 2020 года

Если вы хотите что-то поменять в своей жизни, помните, что это надолго, а может и навсегда

Неделя пройдет под влиянием коридора затмений, сообщает Лилия Любимова. Если вы хотите что-то поменять в своей жизни, помните, что это надолго, а может и навсегда! Остерегайтесь обманов и разочарований. Берегите здоровье, нервы, кошеле. Не стоит злоупотреблять алкоголем и успокоительными средствами. Лучше сделайте акцент на водные процедуры, творчество, музыку, медитации и молитвы.

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Понедельник. Срединная точка между затмениями. Мы свободны делать свою судьбу так, как считаем нужным. Прекрасное время для занятий творчеством. Однако для переговоров время не очень подходящее. При работе с документами стоит быть внимательнее.



Самое время для скрупулезной работы, только постарайтесь ничего не забывать, выходя из дома утром. В целом день отлично подойдет для составления отчетов, подготовки бумаг, для работы требующей сосредоточения. Прекрасно также заняться уборкой или сортировкой, как дома, так и на рабочем месте.Сегодня нам захочется больше контактировать и общаться. Однако именно с общением стоит проявлять осторожность. Велика вероятность обманов, интриг, лжи и заблуждений. Воздержитесь от случайных знакомств, проверяйте поступающую информацию.Сегодня нам не захочется сидеть в одиночестве. Хорошая возможность для перевода отношений на новый уровень. Это касается, как личных дел, так и бизнес партнеров. Отличный день для творчества.Мы входим в ауру затмения. Сегодня захочется что-то поменять в своей жизни. Но рекомендую не делать резких движений, если не уверены в положительном исходе. Отличное время для спортивных нагрузок. Можно еще успеть стать стройнее к Новому году.Если бы не аура затмения, можно было сказать, что день подходит важных вопросов. Но, к сожалению, все же рекомендую не принимать ответственных решений. Поскольку сегодня выходной, то творчество и романтические свидания будут лучшим занятием.Сегодня мы захотим реализовать грандиозные планы и воплотить в жизнь большие надежды. Но стоит умерить аппетиты в желаниях. Во-первых, завтра солнечное затмение. Во-вторых, велик риск обмана и ошибок.