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Общество / Стиль жизни

Рекомендации астролога на каждый день недели с 7 по 13 декабря 2020 года

18:50 07.12.2020 Фото: instagram.com/p/CIdlQhPHAyO
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В среду велика вероятность обманов, интриг, лжи и заблуждений. Воздержитесь от случайных знакомств, проверяйте поступающую информацию.

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Если вы хотите что-то поменять в своей жизни, помните, что это надолго, а может и навсегда

Неделя пройдет под влиянием коридора затмений, сообщает Лилия Любимова. Если вы хотите что-то поменять в своей жизни, помните, что это надолго, а может и навсегда! Остерегайтесь обманов и разочарований. Берегите здоровье, нервы, кошеле. Не стоит злоупотреблять алкоголем и успокоительными средствами. Лучше сделайте акцент на водные процедуры, творчество, музыку, медитации и молитвы.

Понедельник. Срединная точка между затмениями. Мы свободны делать свою судьбу так, как считаем нужным. Прекрасное время для занятий творчеством. Однако для переговоров время не очень подходящее. При работе с документами стоит быть внимательнее.


Вторник. Самое время для скрупулезной работы, только постарайтесь ничего не забывать, выходя из дома утром. В целом день отлично подойдет для составления отчетов, подготовки бумаг, для работы требующей сосредоточения. Прекрасно также заняться уборкой или сортировкой, как дома, так и на рабочем месте.

Среда. Сегодня нам захочется больше контактировать и общаться. Однако именно с общением стоит проявлять осторожность. Велика вероятность обманов, интриг, лжи и заблуждений. Воздержитесь от случайных знакомств, проверяйте поступающую информацию.

Четверг. Сегодня нам не захочется сидеть в одиночестве. Хорошая возможность для перевода отношений на новый уровень. Это касается, как личных дел, так и бизнес партнеров. Отличный день для творчества.

Пятница. Мы входим в ауру затмения. Сегодня захочется что-то поменять в своей жизни. Но рекомендую не делать резких движений, если не уверены в положительном исходе. Отличное время для спортивных нагрузок. Можно еще успеть стать стройнее к Новому году.

Суббота. Если бы не аура затмения, можно было сказать, что день подходит важных вопросов. Но, к сожалению, все же рекомендую не принимать ответственных решений. Поскольку сегодня выходной, то творчество и романтические свидания будут лучшим занятием.

Воскресенье. Сегодня мы захотим реализовать грандиозные планы и воплотить в жизнь большие надежды. Но стоит умерить аппетиты в желаниях. Во-первых, завтра солнечное затмение. Во-вторых, велик риск обмана и ошибок.

астролог астрология неделя рекомендации Лилия Любимова
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