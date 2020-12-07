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Создай свой бизнес под руководством бизнесмена - наставника

13:56 07.12.2020
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Жители Новосибирска смогут бесплатно обучиться основам предпринимательства и начать свой бизнес под наставничеством опытных предпринимателей благодаря бесплатному обучающему курсу.

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Автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» и Фонд поддержки и развития бизнеса «Фабрика предпринимательства» в целях реализации регионального проекта Новосибирской области «Популяризация предпринимательства» в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области» организуют бесплатную образовательную программу «Фабрика предпринимательства Старт» для начинающих предпринимателей.

Ссылка на регистрацию:  https://moibiz54.ru/start

«Фабрика предпринимательства Старт» – курс по изучению основ предпринимательства и пошаговому созданию собственного дела под руководством наставников – опытных предпринимателей. Программа обучения аккредитована Министерством экономического развития Российской Федерации.

Принять участие в программе смогут лица, заинтересованные в открытии и ведении собственного бизнеса, начинающие предприниматели, самозанятые, фрилансеры. 

Ключевым преимуществом программы является предоставление реальной возможности в освоении новых компетенций, закреплении их на практике, возможности привлечь первые инвестиции для своего проекта; прямой диалог с ведущими бизнес – лидерами страны и экспертами в различных профессиональных областях.

Обучение на курсе построено путем проведения занятий с экспертами и встреч с наставниками. Начало обучения 8 декабря в 17.00
В помощь участникам будет также использована обучающая платформа: https://e-learn.bizfabrika.ru/enrol/users.php?id=259

Курс включает в себя следующие темы:

  • Выбор ниши и бизнес-модели, упаковка бизнеса

  • Финансовый план

  • Юридические аспекты и нюансы в бизнесе

  • Работа над привлечением клиентов и ростом продаж

  • Маркетинг и продвижение в социальных сетях

  • Подбор и управление персоналом

  • Масштабирование и правильная подготовка к росту бизнеса

  • Привлечение инвестиций

По результатам обучения состоится инвестиционная сессия, где выпускники презентуют свои идеи перед экспертной комиссией и смогут побороться за ценные призы на развитие своего бизнеса, общей стоимостью до 100 000 рублей. 

По итогам программы участникам будут выдаваться сертификаты государственного образца.

По всем вопросам – куратор «Фабрики предпринимательства» в Новосибирске Ляйсан Гильмутдинова, +7 904 760 85 70

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