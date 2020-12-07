Создай свой бизнес под руководством бизнесмена - наставника

Жители Новосибирска смогут бесплатно обучиться основам предпринимательства и начать свой бизнес под наставничеством опытных предпринимателей благодаря бесплатному обучающему курсу.

Автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» и Фонд поддержки и развития бизнеса «Фабрика предпринимательства» в целях реализации регионального проекта Новосибирской области «Популяризация предпринимательства» в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области» организуют бесплатную образовательную программу «Фабрика предпринимательства Старт» для начинающих предпринимателей.

Ссылка на регистрацию: https://moibiz54.ru/start

«Фабрика предпринимательства Старт» – курс по изучению основ предпринимательства и пошаговому созданию собственного дела под руководством наставников – опытных предпринимателей. Программа обучения аккредитована Министерством экономического развития Российской Федерации.

Принять участие в программе смогут лица, заинтересованные в открытии и ведении собственного бизнеса, начинающие предприниматели, самозанятые, фрилансеры.

Ключевым преимуществом программы является предоставление реальной возможности в освоении новых компетенций, закреплении их на практике, возможности привлечь первые инвестиции для своего проекта; прямой диалог с ведущими бизнес – лидерами страны и экспертами в различных профессиональных областях.

Обучение на курсе построено путем проведения занятий с экспертами и встреч с наставниками. Начало обучения – 8 декабря в 17.00

В помощь участникам будет также использована обучающая платформа: https://e-learn.bizfabrika.ru/enrol/users.php?id=259

Курс включает в себя следующие темы:

Выбор ниши и бизнес-модели, упаковка бизнеса

Финансовый план

Юридические аспекты и нюансы в бизнесе

Работа над привлечением клиентов и ростом продаж

Маркетинг и продвижение в социальных сетях

Подбор и управление персоналом

Масштабирование и правильная подготовка к росту бизнеса

Привлечение инвестиций

По результатам обучения состоится инвестиционная сессия, где выпускники презентуют свои идеи перед экспертной комиссией и смогут побороться за ценные призы на развитие своего бизнеса, общей стоимостью до 100 000 рублей.

По итогам программы участникам будут выдаваться сертификаты государственного образца.

По всем вопросам – куратор «Фабрики предпринимательства» в Новосибирске Ляйсан Гильмутдинова, +7 904 760 85 70

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