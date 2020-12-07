4 опасных дня в декабре 2020 года назвала астролог Лилия Любимова. Как избежать неприятностей в эти особые даты?

Период до 14 декабря используйте, чтобы разобраться со своими старыми проблемами, избавиться от ненужного, чтобы дать развитие новому витку в вашей жизни

И вот настал последний месяц такого непростого, можно сказать даже тяжелого, 2020 года, который никого не оставил равнодушным. Какие еще сюрпризы напоследок нас ждут, расскажет астролог Лилия Любимова.

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Одним из «подарков» будет солнечное затмение 14 декабря, которое закроет коридор затмений, открывшийся 30 ноября. Солнечное затмение пройдет в знаке Стрельца при участие Меркурия и напряжения от Нептуна. Многие почувствуют повышение нервозности. Вблизи затмения проявляйте осторожность с алкоголем и лекарственными средствами. В это время повышается риск дорожно-транспортных происшествий. Период до 14 декабря используйте, чтобы разобраться со своими старыми проблемами, избавиться от ненужного, чтобы дать развитие новому витку в вашей жизни.



Белая Луна – наш ангел хранитель переходит в Стрельца. Многое будет зависеть от нашего настроя. Постарайтесь не терять веру в лучшее.в воодушевленного Стрельца перейдет и Венера. Хорошее время для выступлений. В любви больше доверия без контроля каждого шага и цепляния к мелочам.Сатурн переходит в Водолея, а 19-го за ним последует и Юпитер. После строгого Козерога в нашу жизнь придет ветер перемен. Именно в Водолее и произойдет их соединение 21 декабря в 21:21 по Москве. Это очень интересный день с точки зрения астрологических событий. День зимнего солнцестояния – Солнце переходит в знак Козерога. Меркурий соединяется с Солнцем и также переходит в знак Козерога. Другими словами - этот день закладывает перемены на следующие 20 лет.состоится точное соединение Черной Луны с Ураном, но действовать начнет с начала декабря и продлит свое влияние на весь месяц. Вполне вероятно обострение финансового кризиса, тенденция к революционным настроениям, прорывы в исследованиях. Ну а для нас это материальные соблазны, желание свободы, неожиданные повороты.

Всем удачного месяца!