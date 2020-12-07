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4 опасных дня в декабре 2020 года назвала астролог Лилия Любимова. Как избежать неприятностей в эти особые даты?

21:50 07.12.2020 Фото: instagram.com/p/CIXQmSHH5Ne
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Период до 14 декабря используйте, чтобы разобраться со своими старыми проблемами, избавиться от ненужного, чтобы дать развитие новому витку в вашей жизни.

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Период до 14 декабря используйте, чтобы разобраться со своими старыми проблемами, избавиться от ненужного, чтобы дать развитие новому витку в вашей жизни

И вот настал последний месяц такого непростого, можно сказать даже тяжелого, 2020 года, который никого не оставил равнодушным. Какие еще сюрпризы напоследок нас ждут, расскажет астролог Лилия Любимова.

Одним из «подарков» будет солнечное затмение 14 декабря, которое закроет коридор затмений, открывшийся 30 ноября. Солнечное затмение пройдет в знаке Стрельца при участие Меркурия и напряжения от Нептуна. Многие почувствуют повышение нервозности. Вблизи затмения проявляйте осторожность с алкоголем и лекарственными средствами. В это время повышается риск дорожно-транспортных происшествий. Период до 14 декабря используйте, чтобы разобраться со своими старыми проблемами, избавиться от ненужного, чтобы дать развитие новому витку в вашей жизни.


14 декабря Белая Луна – наш ангел хранитель переходит в Стрельца. Многое будет зависеть от нашего настроя. Постарайтесь не терять веру в лучшее.

15 декабря в воодушевленного Стрельца перейдет и Венера. Хорошее время для выступлений. В любви больше доверия без контроля каждого шага и цепляния к мелочам.

17 декабря Сатурн переходит в Водолея, а 19-го за ним последует и Юпитер. После строгого Козерога в нашу жизнь придет ветер перемен. Именно в Водолее и произойдет их соединение 21 декабря в 21:21 по Москве. Это очень интересный день с точки зрения астрологических событий. День зимнего солнцестояния – Солнце переходит в знак Козерога. Меркурий соединяется с Солнцем и также переходит в знак Козерога. Другими словами - этот день закладывает перемены на следующие 20 лет.

22 декабря состоится точное соединение Черной Луны с Ураном, но действовать начнет с начала декабря и продлит свое влияние на весь месяц. Вполне вероятно обострение финансового кризиса, тенденция к революционным настроениям, прорывы в исследованиях. Ну а для нас это материальные соблазны, желание свободы, неожиданные повороты.

Всем удачного месяца!

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