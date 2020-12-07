«Золото» завоевали пловцы команды «Кристалл Зима-лето» из Бердска

14:45 07.12.2020 Фото: ОФКиС Бердска 0

Также хорошие результаты показали бердские спортсмены п/б «Рассвет».

В минувшие выходные в п/б «Кристалл» города Бердска состоялись соревнования по плаванию В минувшие выходные в п/б «Кристалл» города Бердска состоялись соревнования по плаванию на призы Новосибирской областной физкультурно-спортивной общественной организации «Ассоциация водных видов спорта».

Бердчане показали следующие результаты: 3 место 50м вольным стилем Владимирова Ульяна 2008 г.р.



1 место 50м на спине Кононов Данил 2004 г.р.

2 место 50м на спине, баттерфляй Мельник Влад 2003 г.р.

1 место 50м брасс, баттерфляй Цыганцова Софья 2004 г.р.

1 место 50м баттерфляй Владимирова Ульяна 2008 г.р.

3 место 50м баттерфляй Кононов Данил 2004 г.р. 1 место 50м вольным стилем, баттерфляй Левин Лев 2004 г.р.1 место 50м на спине Кононов Данил 2004 г.р.2 место 50м на спине, баттерфляй Мельник Влад 2003 г.р.1 место 50м брасс, баттерфляй Цыганцова Софья 2004 г.р.1 место 50м баттерфляй Владимирова Ульяна 2008 г.р.3 место 50м баттерфляй Кононов Данил 2004 г.р. Тренер – Гришкова Татьяна Александровна 2 место 50м баттерфляй, 3 место на спине, Вигриянова Алина 2009 г.р.



1 место 50м кроль, брасс Пащенко Анна 2001 г.р.

3 место 50м брасс Давыдова София 2009 г.р.

3 место 50м баттерфляй Шевырин Юрий 2008 г.р.

Тренер – Толстикова Татьяна Николаевна Тренер – Бабуров Иван Геннадьевич1 место 50м кроль, брасс Пащенко Анна 2001 г.р.3 место 50м брасс Давыдова София 2009 г.р.3 место 50м баттерфляй Шевырин Юрий 2008 г.р.Тренер – Толстикова Татьяна Николаевна 3 место 50м вольный стиль Манин Вячеслав 2005 г.р.

Тренер – Велисевич Ольга Алексеевна Также хорошие результаты показали бердские спортсмены п/б «Рассвет»



2 место 50м на спине Вязовиков Тимофей 2008 г.р.

1 место 50м брасс Суслов Вадим 2005 г.р. 1 место 50м вольный стиль Колесникова Ксения 2006 г.р.2 место 50м на спине Вязовиков Тимофей 2008 г.р.1 место 50м брасс Суслов Вадим 2005 г.р. В эстафете 4x50м вольным стилем команда «Кристалл Зима-лето» завоевала золото! Источник: ОФКиС Бердска

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