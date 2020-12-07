07.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Спорт

«Золото» завоевали пловцы команды «Кристалл Зима-лето» из Бердска

14:45 07.12.2020 Фото: ОФКиС Бердска
0

Также хорошие результаты показали бердские спортсмены п/б «Рассвет».

% name% title
В минувшие выходные в п/б «Кристалл» города Бердска состоялись соревнования по плаванию

В минувшие выходные в п/б «Кристалл» города Бердска состоялись соревнования по плаванию на призы Новосибирской областной физкультурно-спортивной общественной организации «Ассоциация водных видов спорта».
Бердчане показали следующие результаты:

3 место 50м вольным стилем Владимирова Ульяна 2008 г.р.

1 место 50м вольным стилем, баттерфляй Левин Лев 2004 г.р.
1 место 50м на спине Кононов Данил 2004 г.р.
2 место 50м на спине, баттерфляй Мельник Влад 2003 г.р.
1 место 50м брасс, баттерфляй Цыганцова Софья 2004 г.р.
1 место 50м баттерфляй Владимирова Ульяна 2008 г.р.
3 место 50м баттерфляй Кононов Данил 2004 г.р.

Тренер – Гришкова Татьяна Александровна

2 место 50м баттерфляй, 3 место на спине, Вигриянова Алина 2009 г.р.

Тренер – Бабуров Иван Геннадьевич
1 место 50м кроль, брасс Пащенко Анна 2001 г.р.
3 место 50м брасс Давыдова София 2009 г.р.
3 место 50м баттерфляй Шевырин Юрий 2008 г.р.
Тренер – Толстикова Татьяна Николаевна

3 место 50м вольный стиль Манин Вячеслав 2005 г.р.
Тренер – Велисевич Ольга Алексеевна

Также хорошие результаты показали бердские спортсмены п/б «Рассвет»

1 место 50м вольный стиль Колесникова Ксения 2006 г.р.
2 место 50м на спине Вязовиков Тимофей 2008 г.р.
1 место 50м брасс Суслов Вадим 2005 г.р.

В эстафете 4x50м вольным стилем команда «Кристалл Зима-лето» завоевала золото!

% name% title
% name% title
% name% title
% name% title
% name% title
% name% title
% name% title

Источник: ОФКиС Бердска

золото пловцы Спорт
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Доставка цветов по Москве
15:56 07-12-2020
Доставка цветов по Москве
Приложение Мосэнергосбыт личный кабинет: особенности и основные возможности
15:51 07-12-2020
Приложение Мосэнергосбыт личный кабинет: особенности и основные возможности
Бык – знак китайского зодиака
15:50 07-12-2020
Бык – знак китайского зодиака
Основные особенности международных грузовых перевозок
15:50 07-12-2020
Основные особенности международных грузовых перевозок
На какие конкретно базы отдыха на Алаколе стоит обратить внимание и почему туда стоит поехать отдохнуть?
15:46 07-12-2020
На какие конкретно базы отдыха на Алаколе стоит обратить внимание и почему туда стоит поехать отдохнуть?
Температура понижается не только при коронавирусе: врач назвал болезни, которые маскируются под COVID-19
15:45 07-12-2020
Температура понижается не только при коронавирусе: врач назвал болезни, которые маскируются под COVID-19
БердскЗаставили жить с экс-женой под одной крышей мужчину в Бердске. Кто "посмел" ?
15:32 07-12-2020
Заставили жить с экс-женой под одной крышей мужчину в Бердске. Кто
Чем опасны мандарины и кому их опасно есть, рассказала диетолог
15:30 07-12-2020
Чем опасны мандарины и кому их опасно есть, рассказала диетолог
Когда отмечали Новый год до Юлия Цезаря
15:20 07-12-2020
Когда отмечали Новый год до Юлия Цезаря
Смертей от коронавируса все больше: 456 летальных случаев за сутки на 7 декабря в России
15:15 07-12-2020
Смертей от коронавируса все больше: 456 летальных случаев за сутки на 7 декабря в России