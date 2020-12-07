«Золото» завоевали пловцы команды «Кристалл Зима-лето» из Бердска

В минувшие выходные в п/б «Кристалл» города Бердска состоялись соревнования по плаванию на призы Новосибирской областной физкультурно-спортивной общественной организации «Ассоциация водных видов спорта».
Бердчане показали следующие результаты:
3 место 50м вольным стилем Владимирова Ульяна 2008 г.р.
1 место 50м на спине Кононов Данил 2004 г.р.
2 место 50м на спине, баттерфляй Мельник Влад 2003 г.р.
1 место 50м брасс, баттерфляй Цыганцова Софья 2004 г.р.
1 место 50м баттерфляй Владимирова Ульяна 2008 г.р.
3 место 50м баттерфляй Кононов Данил 2004 г.р.
Тренер – Гришкова Татьяна Александровна
2 место 50м баттерфляй, 3 место на спине, Вигриянова Алина 2009 г.р.
1 место 50м кроль, брасс Пащенко Анна 2001 г.р.
3 место 50м брасс Давыдова София 2009 г.р.
3 место 50м баттерфляй Шевырин Юрий 2008 г.р.
Тренер – Толстикова Татьяна Николаевна
3 место 50м вольный стиль Манин Вячеслав 2005 г.р.
Тренер – Велисевич Ольга Алексеевна
Также хорошие результаты показали бердские спортсмены п/б «Рассвет»
2 место 50м на спине Вязовиков Тимофей 2008 г.р.
1 место 50м брасс Суслов Вадим 2005 г.р.
В эстафете 4x50м вольным стилем команда «Кристалл Зима-лето» завоевала золото!
Источник: ОФКиС Бердска