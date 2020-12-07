Пять продуктовых наборов отвез маме с ребенком и старикам волонтер Вадим Назимов из Бердска

Осталось еще четыре набора. Их хватит не для всех нуждающихся. Деньги в фонде «Корона не пройдет» закончились.

Последние продуктовые наборы подорожали на 200 рублей

Развез пять продуктовых наборов нуждающимся в помощи жителям волонтер Вадим Назимов из Бердска.

Первая помощь была оказана одинокому пенсионеру. Он со своей проблемой обратился в соцзащиту. Сотрудники социальной службы позвонили Назимову и сообщили о просьбе помочь с продуктами, а он доставил их пожилому человеку.

Четыре продуктовых набора развезли в прошедшую субботу, 5 декабря, как раз в День волонтера. Один на ул. Ленина, 30, женщине-инвалиду второй группы, второй — на ул. Вокзальную, 54, женщине с ребенком, и два набора в поселок Рощинский Искитимского района в семейный хоспис, где живут несколько стариков, перечислил Вадим Назимов.

-Люди очень благодарны. Это даже не то слово. Люди очень отзывчиво встречают. Чувствуется, что помощь им была необходима. Женщина с ребенком, проживающая по ул. Вокзальной, позвонила и долго объясняла, что сейчас у нее нет возможности работать, какие-то были еще нюансы. Я успокоил ее и объяснил, что мы не выясняем ее обстоятельства. Если она попросила помощь, то мы должны помочь. Мы и изначально приняли такую позицию — если человек считает, что ему нужна помощь, и мы ее можем оказать, то мы ее окажем, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 7 декабря Вадим Назимов.

В копилке волонтера было 7000 рублей. На них он приобрел 5 продуктовых набора. Осталось 1300. Затем ему принесли и прислали 3000 рублей. Были закуплены продукты еще для 4 наборов. Их на этой неделе развезут нуждающимся. Денег не осталось. Наборов не хватит всем бердчанам, которые обратились за помощью.

-Ценник растет. Набор худеет. Раньше мы покупали продукты на 1100 рублей, теперь набор обходится в 1300. Мы еще закупаемся на оптовой базе. Спасибо Алексею Щербакову, который помогает нам с этим вопросом. Его сотрудникам тоже. Мы созваниваемся, делаем предварительный заказ из тех денег, что у нас есть. Наборы комплектуют. Это огромная помощь. Если я сам ходил бы по магазинам и собирал продукты, то потратил на это минимум 2-3 часа.

Что входит сейчас в продуктовый набор? 2 упаковки макарон, 2 упаковки риса, 2 кг муки, 1 кг сахара, 2 упаковки гречки, бутылка растительного масла, 2 банки говяжьей тушенки, 1 банка сгущенного молока и 1 банка рыбных консервов, 1 большая пачка чая, упаковка растворимого кофе, две упаковки конфет, по упаковке вафель и пряников.

По словам Вадима Назимова, если продукты приобретали бы в магазинах, то набор обошелся бы около 2000 рублей.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", начиная с мая, когда коронавирус уже достаточно сильно ударил по кошелькам россиян и жителей Бердска в том числе, Вадим Назимов принял решение стать волонтерам и развозить продуктовые наборы малоимущим семьям. С тех пор ничего не изменилось: ни состав набора, ни желание помочь. Эта система помощи основана на взаимодействии четырех инстанций: неравнодушные жители Бердска присылают пожертвования в редакцию "Курьер. Среда. Бердск", которая передает эти деньги Вадиму Икрамовичу. Благотворительная организация "Наш город" передает ему адреса, ИП Щербаков, заведующий оптовым складом продуктов, собирает продуктовые наборы, в результате чего Вадим Назимов имеет возможность доставлять посылки тем, у кого нет средств, чтобы купить себе еды.

Главный редактор «Курьер. Среда. Бердск» Галина Коморникова и волонтер Вадим Назимов приглашали бердчан помочь тем, у кого нет денег на еду и лекарства в сложные времена самоизоляции. Вадим доставляет еду и бытовые принадлежности для матерей-одиночек, инвалидов и пенсионеров в Бердске. Был создан «фонд» «Корона не пройдет», жители присылали деньги в помощь нуждающимся.

Волонтер призывает бердчан не стыдиться и обращаться за помощью напрямую к нему по тел.: 8-913-891-59-39. Если вы знаете, кому она необходима, тоже звоните и сообщайте об этом.