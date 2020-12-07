Ни денег, ни помощи: почему МВФ отказал Украине в срочном кредите

Дыра в бюджете Украины — почти три миллиарда долларов. Частично залатать ее рассчитывали вновь с помощью МВФ, однако фонд внезапно отказался помогать. Более того — может досрочно потребовать вернуть уже выданные кредиты. В этом случае получить деньги от ЕС и Всемирного банка будет еще более затруднительно. Почему западные кредиторы теряют терпение — в материале РИА Новости.

Умерить аппетиты

Украинский министр финансов Сергей Марченко сообщил, что Международный валютный фонд не предоставит экстренную финансовую помощь, за которой Киев обратился в услових кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

Механизм быстрого финансирования МВФ разработал из-за пандемии COVID-19. Как говорила в апреле директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, об этом попросили более ста стран. В их числе и Украина, однако Киеву отказали.

"Уважаемая Украина, у вас есть программа, поэтому, пожалуйста, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для вас вопрос emergency finаnce", — передал слова партнеров из МВФ глава Минфина.

"Очередной этап шантажа", Киев лишился последнего шанса найти средства, и это сильно ударит по экономике страны — так оценил решение МВФ экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров.

Надо отметить, что и обещанного в рамках действующей программы Украина пока тоже не получила. Кредитор не видит прогресса в структурных реформах и затормозил очередной транш. Эту программу Совет управляющих МВФ одобрил в начале июня: пообещали выделить пять миллиардов долларов в течение полутора лет. Первый транш в 2,1 миллиарда Киев получил. Предполагалось еще четыре по 700 миллионов: в конце июня, сентябре и по итогам двух обзоров в 2021-м.

Однако, как заявил на днях советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов, до конца года ничего не будет. Возможно, удастся договориться на будущее, но только "если очень хорошо поработать".

Не платить пенсии

Украинская экономика очень зависит от МВФ — денег, в общем-то, брать больше негде. По официальным данным Госказначейства, дефицит госбюджета — более 3,5 миллиарда долларов.

"Правительство в марте решило жить на широкую ногу, оставив страну без денег. В бюджете 2020 года остается огромная дыра", — возмущался на днях первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов Верховной рады Украины.



По его словам, государство пока способно платить зарплату, пенсии, обслуживать внешний долг и выполнять некоторые программы в оборонной отрасли. Но на все остальное — строительство дорог, школы, оборудование для больниц — средств нет.А по мнению Спиридона Килинкарова, ситуация еще хуже. И осталось только два варианта: "либо не платить пенсии, либо печатать деньги".Прореху в бюджете власти хотели закрыть за счет МВФ, Евросоюза и Всемирного банка. ВБ обещал до миллиарда долларов до конца года, европейцы — до миллиарда евро макрофинансовой помощи. Однако и этого Киев может не увидеть.

Погасить досрочно

Более того, МВФ способен потребовать досрочно вернуть выданные кредиты. Дело в том, что Конституционный суд лишил Национальную антикоррупционную прокуратуру права проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. Доступ в Единый реестр электронных деклараций закрыли, что перечеркивает всю антикоррупционную реформу.

Эта реформа — одно из условий предоставления Украине безвизового режима с Евросоюзом и финансовой помощи международных кредиторов. Поэтому в Киеве серьезно опасаются осложнения взаимоотношений с европейскими партнерами.

В конце сентября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе визита на Украину уже напомнил Владимиру Зеленскому, что ЕС не банкомат и не благотворительная организация. Лучший способ поддержки, по мнению Борреля, — содействие реформам.

В Киеве заявили, что отказ МВФ от экстренной финансовой помощи грозит стране "апокалипсисом и экономическим коллапсом".



По оценкам того же МВФ, экономика Украины в 2020 году сократится на 7,2 процента, а инфляция достигнет 5,2. Безработица увеличится до 10,1 процента и лишь немного уменьшится в 2021-м. Облуживание госдолга, вдвое превышающего доходную часть бюджета, — одна из ключевых проблем. В этом году необходимо выплатить почти 15 миллиардов долларов — это больше трети доходов казны.

Источник: РИА Новости