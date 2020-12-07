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Смог ли «Милан» без Ибрагимовича обыграть «Сампдорию»? Итог матча

14:43 07.12.2020 Фото: championat.com
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Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе.

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«Милан» обыграл «Сампдорию» и продлил серию без поражений в Серии А до 22 матчей

В матче 10-го тура итальянской Серии А «Милан» переиграл «Сампдорию». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 2:1.

На 45-й минуте счёт открыл полузащитник «Милана» Франк Кессье, который реализовал пенальти. Второй гол миланской команды во втором тайме забил Самуэль Кастильехо, откликнувшись на передачу Анте Ребича. Один мяч отыграл хавбек «Сампдории» Олбин Экдаль, ему ассистировал Антонио Кандрева.

«Милан» продлил свою серию без поражений в Серии А до 22 матчей. Последний раз миланцы проигрывали в чемпионате «Дженоа» (1:2) 8 марта.

«Милан» в 10 матчах набрал 26 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу итальянского чемпионата. «Сампдория» (11) располагается на 12-м месте.

Источник: championat.com

футбол чемпионат
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