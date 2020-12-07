Позволят оформить субсидии на ЖКХ должникам в России

В конце ноября замдиректора департамента развития ЖКХ Минстроя Олеся Лещенко сообщила, что субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, возможно, будут продлеваться «автоматически» и в 2021 году.

В Общественной палате предлагают дать должникам возможность оформлять субсидии на ЖКУ

Порядок выплаты субсидий на оплату жилищных и коммунальных услуг должен быть пересмотрен, считают в Общественной палате. Об этом в интервью «Парламентской газете» сообщила председатель Комиссии ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева.

«Прежде всего, нельзя лишать возможности оформить субсидии тем, кто накопил долги. Иначе мы порождаем замкнутый круг: у граждан есть задолженность, значит, они не могут получить субсидию, а без неё они не погашают предыдущую», — сказала Разворотнева.

По её мнению, следует сохранить норму Жилищного кодекса, согласно которой гражданин имеет право на получение субсидии, если у него нет долгов или достигнута договорённость об их реструктуризации с поставщиком жилищных или коммунальных услуг.



«В Минстрое нам объясняют, что реструктуризацию они отменяют, но зато теперь человеку не надо будет доказывать, что у него нет долгов, а всё будет происходить в рамках межведомственного взаимодействия… Надо не убирать её, а регламентировать со стороны государства, разработать модельный договор. Ведь сейчас такой способ мало используют из-за того, что не могут договориться с управляющей компанией или ресурсоснабжающей организацией», — объяснила Светлана Разворотнева.Беззаявительное продление субсидий на жилищно-коммунальные услуги было введено весной из-за пандемии и действует до конца года.

В конце ноября замдиректора департамента развития ЖКХ Минстроя Олеся Лещенко сообщила, что субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, возможно, будут продлеваться «автоматически» и в 2021 году.

Источник: pnp.ru