Отдание Введения во храм Богородицы 8 декабря: Традиции и значение великого церковного праздника

Сегодня по Церковному календарю отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы

Завтра по Церковному календарю отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы – великого двунадесятого праздника, связанного с приведением Пресвятой Богородицы Ее родителями в Иерусалимский храм для посвящения Богу.

Глубокой тайной покрыта земная жизнь Богородицы от младенчества до вознесения на Небо. Сокровенна была и Ее жизнь в Иерусалимском храме. "Если бы кто спросил меня, - говорил блаженный Иероним, - как проводила время юности Пресвятая Дева, - я ответил бы: то известно Самому Богу и Архангелу Гавриилу, неотступному хранителю Ее". Но в Церковном предании сохранились сведения о том, что во время пребывания Пречистой Девы в Иерусалимском храме она воспитывалась в обществе благочестивых дев, прилежно читала Священное Писание, занималась рукоделием, постоянно молилась и возрастала в любви к Богу. По прошествии времени Она, решившая сохранять девство и уневеститься Богу, была, чтобы не нарушать отеческих преданий, поручена заботам Иосифа Обручника.

В воспоминание Введения Пресвятой Богородицы в Иерусалимский храм Святая Церковь с древних времен установила торжественное празднество. Указания на совершение праздника в первые века христианства находятся в преданиях палестинских христиан, где говорится о том, что святая царица Елена построила храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

В нашем храме в день отдания праздника Введения после совершения Божественной Литургии клирик храма иерей Андрей Волочаев обратился к пастве со словами проповеди. «Сегодня святая Православная Церковь совершает отдание праздника Введения Пресвятой Богородицы во храм. Но это не означает, что данное торжество нас покидает, поскольку этот праздник касается и жизни Церкви и каждого из нас. Подобно тому, как Святая Богоотроковица была введена во Святая Святых, так же каждый из нас, после того, как принял таинство Крещения, а в результате совершения этого таинства человек становится Божиим чадом по благодати. Новокрещеный прошел чин воцерковления, то есть младенцев мужского пола внесли в Алтарь, который также является Святая Святых, а новокрещеных младенцев женского пола приложили к иконам на иконостасе, в знамение того, что храм должен стать родным домом для крещеного человека.

Для нас храм — это дом Отца нашего небесного, дом Божий, место нашего духовного рождения и возрастания для вечности, пристанище и покой наших сердец среди волнений и невзгод житейского моря. Храм есть самое удобное и приличное место для молитвы. Здесь окружает нас чистая, святая, небесная атмосфера. Лики святых Апостолов, Мучеников, Преподобных, Святителей Церкви смотрят на нас со св. икон и внимают нашим прошениям. Здесь возносят свои усердные молитвы наши родные, близкие, те, которые уже ушли из этой временной жизни, но, верим, духом своим предстоят вместе с нами на молитве. Здесь небо на земле. Поэтому и понятным становятся свидетельства многих жизнеописаний святых о том, что нигде не было столько видений, откровений Неба, как именно в храмах во время богослужений.

В храме Божием есть и то, чего нет даже на небе. В нем, в алтаре на престоле приносится та всемирная жертва, которую однажды принес на кресте Христос Спаситель за весь человеческий род. Человек, который стоит в храме во время совершения Божественной Литургии стоит как бы на Голгофе в тот самый великий час, когда уста Сына Божия произнесли на кресте: «Свершилось» — и небо с землей примирились. На том же престоле совершается одна из величайших и спасительнейших тайн: преложение святых Даров в честную Кровь и честное Тело Христа и Бога нашего.

Но нужно приходить в храм с искренним желанием духовного назидания и стоять в нем со вниманием и благоговением, чтобы все происходящее глубоко вселялось в нас в наши умы и сердца. Слово Божие нужно слушать в храме так, как будто Сам Господь обращается к нам со Своим божественным наставлением.

В храме Божием начинается наше спасение, совершается и заканчивается. Здесь нас омыли от духовной скверны в таинстве Крещения, запечатлели дарами Духа Святого в таинстве Миропомазания. Здесь мы таинственно соединяемся со Христом, по слову св. Кирилла Иерусалимского, становимся «христоносцами», вкушая св. Дары. Сюда приходим и оплакать свои грехи, и излить пред Господом свои скорби, печали — и уходим отсюда примиренные, ободренные, утешенные. Сюда приходим и в дни радости, чтобы возблагодарить Господа за Его великие и щедрые к нам милости. Сюда принесут наши бренные останки, когда наше земное странствие закончится. Но и после этого в храме будет возноситься молитва, совершаться Бескровная Жертва о том, чтобы Господь принял нашу душу в Свои вечные селения.

Вот поэтому и люди сильные духом, и люди сильные верой, святые, ставшие носителями Духа Божия — живыми храмами, старались чаще посещать святой храм, входили в него с особенной любовью и часы, проведенные в нем, считали самыми лучшими на своем жизненном пути. В храме во время молитвы необходимо, как это возвещается в хорошо известном всем церковном песнопении, отложить "всякое житейское попечение" и весь свой ум, все свое сердце обратить к месту горнему. И тогда в нашу душу войдет покой, мир, мы станем способны воспринять благодать и милость Божию. С этими дарами Неба мы выйдем из храма, с ними мы вернемся и домой, и эти дары неба увидят и почувствуют и те, кого мы встретим на своей дороге.

Поистине блажен тот, кто с усердием посещает Божий храм, с благоговением стоит в нем, повторяет умом слова молитв - в молитвах сливается с небом и слагает в своем сердце услышанные здесь наставления. Дорогие, братья и сестры! Пресвятая Дева Мария Своим входом в храм Божий торжественно предвозвещает явление Христа Спасителя, и свидетельствует о Своем особом избранничестве Богом, и одновременно зовет с Собою всех нас входить в храм как можно чаще. Будем же, братья и сестры, просить в своих молитвах Пресвятую Деву Марию, нашу усердную Заступницу, чтобы Она помогла нам осознать благотворность, спасительность храма Божия, чтобы и мы по Ее примеру удостоились быть носителями Духа Святого. Аминь».

Источник: svhram.info