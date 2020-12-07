Жертвы коронавируса: скончались 6 человек за сутки на 7 декабря в Новосибирской области

Всего в Новосибирской области сделано 961 775 тестов на коронавирус.

Вторая волна COVID-19 в России будет более интенсивной, заявил вирусолог

По данным оперативного штаба на утро 7 декабря в регионе выявлено 23 945 случаев коронавирусной инфекции (+178 за сутки), в том числе у 1 463 детей. 19 502 пациента выздоровели (+94 за сутки).

Скончались еще шесть пациентов: двое мужчин в возрасте 59 лет, мужчины в возрасте 67 лет, 70 лет, а также женщины в возрасте 54 года и 59 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 792 человека.

В отделениях реанимации находятся 204 человека. На ИВЛ – 42 пациента.

Госпитализированы 36 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 828.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 473 пациента.

Всего в Новосибирской области сделано 961 775 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 3 585 жителей региона, 73 836 человек сняты с меднаблюдения.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу