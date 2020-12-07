Елка 2021: Когда лучше всего покупать елку и как выбрать хорошую?

Советуют перед покупкой потрогать ветки — они должны быть эластичными и легко гнуться. Стоит обратить внимание и на ствол — он тоже должен быть покрыт иголками.

Живые новогодние елки в России обычно начинают продавать с 20-х чисел декабря, а где-то елочные базары открываются еще раньше

Живые новогодние елки в России обычно начинают продавать с 20-х чисел декабря, а где-то елочные базары открываются еще раньше. Мы узнали у эксперта, за сколько времени до праздников лучше покупать ель, а также на какие нюансы обращать внимание при покупке.

Когда лучше всего покупать елку?

Как рассказал доцент кафедры лесных культур Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С. М. Кирова Сергей Навалихин, как правило, елка стоит в помещении не более двух недель.

«По большей части у нас продают ель европейскую или ель обыкновенную. От того, в каких условиях она росла, будет зависеть, сколько продержится хвоя. Но из моего опыта, максимальный срок, сколько елка может простоять, — это две недели», — говорит Навалихин.

По его словам, оптимальный вариант — это поставить елку 25 декабря, а после православного Рождества убрать. Если елка простоит дольше, то начнет осыпаться.

На что обратить внимание при выборе новогодней елки?

В первую очередь на то, насколько крепко держится хвоя. Как поясняет Навалихин, имеет значение, когда ель была заготовлена. Если ее срубили в сильный мороз, то такое дерево начнет облазить практически сразу.

«Если на рынке человек видит потрепанную елку, на которой местами не хватает хвои, это первый признак того, что она была заготовлена в сильный мороз. Скорее всего, такое дерево осыпется, как только его принесут домой», — говорит специалист.

Также советуют перед покупкой потрогать ветки — они должны быть эластичными и легко гнуться. Стоит обратить внимание и на ствол — он тоже должен быть покрыт иголками. Если на срезе есть широкая темная кайма, то такое дерево долго не простоит. Также перед покупкой можно постучать стволом о землю — иголки не должны осыпаться от удара.

Какое дерево выбрать, чтобы оно простояло дольше?

Как поясняет Сергей Навалихин, наименее осыпающейся елкой считается пихта Кавказская, она же пихта Нордмана. Также довольно долго стоит пихта Сибирская (ее еще называют «пихта обыкновенная»).

«Даже когда она высыхает, то хвоя достаточно крепко сидит на ветках и меньше осыпается. Такую пихту можно пораньше поставить и подольше подержать», — говорит эксперт.

Но стоимость пихты Нордмана на порядок выше. По словам Навалихина, обычные европейские ели из питомника стоят в диапазоне от 500 до 1000 рублей за погонный метр. Соответственно, стандартная елка обойдется где-то в 1500 рублей. Цена на пихты Нордмана начинаются от 2500 рублей и выше.

Источник: aif.ru