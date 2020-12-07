07.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Елка 2021: Когда лучше всего покупать елку и как выбрать хорошую?

20:20 07.12.2020 Фото: pikist.com
0

Советуют перед покупкой потрогать ветки — они должны быть эластичными и легко гнуться. Стоит обратить внимание и на ствол — он тоже должен быть покрыт иголками.

% name% title
Живые новогодние елки в России обычно начинают продавать с 20-х чисел декабря, а где-то елочные базары открываются еще раньше

Живые новогодние елки в России обычно начинают продавать с 20-х чисел декабря, а где-то елочные базары открываются еще раньше. Мы узнали у эксперта, за сколько времени до праздников лучше покупать ель, а также на какие нюансы обращать внимание при покупке.

Когда лучше всего покупать елку?

Как рассказал  доцент кафедры лесных культур Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С. М. Кирова Сергей Навалихин, как правило, елка стоит в помещении не более двух недель.

«По большей части у нас продают ель европейскую или ель обыкновенную. От того, в каких условиях она росла, будет зависеть, сколько продержится хвоя. Но из моего опыта, максимальный срок, сколько елка может простоять, — это две недели», — говорит Навалихин.

По его словам, оптимальный вариант — это поставить елку 25 декабря, а после православного Рождества убрать. Если елка простоит дольше, то начнет осыпаться.

На что обратить внимание при выборе новогодней елки?

В первую очередь на то, насколько крепко держится хвоя. Как поясняет Навалихин, имеет значение, когда ель была заготовлена. Если ее срубили в сильный мороз, то такое дерево начнет облазить практически сразу.

«Если на рынке человек видит потрепанную елку, на которой местами не хватает хвои, это первый признак того, что она была заготовлена в сильный мороз. Скорее всего, такое дерево осыпется, как только его принесут домой», — говорит специалист.

Также советуют перед покупкой потрогать ветки — они должны быть эластичными и легко гнуться. Стоит обратить внимание и на ствол — он тоже должен быть покрыт иголками. Если на срезе есть широкая темная кайма, то такое дерево долго не простоит. Также перед покупкой можно постучать стволом о землю — иголки не должны осыпаться от удара.

Какое дерево выбрать, чтобы оно простояло дольше?

Как поясняет Сергей Навалихин, наименее осыпающейся елкой считается пихта Кавказская, она же пихта Нордмана. Также довольно долго стоит пихта Сибирская (ее еще называют «пихта обыкновенная»).

«Даже когда она высыхает, то хвоя достаточно крепко сидит на ветках и меньше осыпается. Такую пихту можно пораньше поставить и подольше подержать», — говорит эксперт.

Но стоимость пихты Нордмана на порядок выше. По словам Навалихина, обычные европейские ели из питомника стоят в диапазоне от 500 до 1000 рублей за погонный метр. Соответственно, стандартная елка обойдется где-то в 1500 рублей. Цена на пихты Нордмана начинаются от 2500 рублей и выше.

Источник: aif.ru

2021 елка как выбрать как выбрать елку новогодние елки новый год Сергей Навалихин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ставите живую или искусственную красавицу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Елка 2021: Когда лучше всего покупать елку и как выбрать хорошую?
20:20 07-12-2020
Елка 2021: Когда лучше всего покупать елку и как выбрать хорошую?
Как похоронили 18-летнего чеченца, обезглавившего учителя во Франции, смотрите видео
20:17 07-12-2020
Как похоронили 18-летнего чеченца, обезглавившего учителя во Франции, смотрите видео
БердскПродлят новогодние каникулы и отменят дистант: ищет варианты правительство Новосибирской области
19:56 07-12-2020
Продлят новогодние каникулы и отменят дистант: ищет варианты правительство Новосибирской области
К чему сняться бумажные деньги?
19:50 07-12-2020
К чему сняться бумажные деньги?
Заболели коронавирусом после прививки от COVID-19 сотни человек в Москве 1
19:38 07-12-2020
Заболели коронавирусом после прививки от COVID-19 сотни человек в Москве
Всемирный день футбола 2020: Дата праздника и традиции
19:20 07-12-2020
Всемирный день футбола 2020: Дата праздника и традиции
Закроют ли границы регионов для перемещения россиян, ответили в Минздраве
19:18 07-12-2020
Закроют ли границы регионов для перемещения россиян, ответили в Минздраве
Бердск"Унижают и запугивают": обвинил в жестоком обращении реабилитационный центр пациент после "срыва". А директор "Белого Лотоса" Трушников из Бердска заявил о вымогательстве и угрозах 1
19:14 07-12-2020
Названы телефоны для консультаций по COVID-19 всех жителей Новосибирской области. Как это работает
19:00 07-12-2020
Названы телефоны для консультаций по COVID-19 всех жителей Новосибирской области. Как это работает
Рекомендации астролога на каждый день недели с 7 по 13 декабря 2020 года
18:50 07-12-2020
Рекомендации астролога на каждый день недели с 7 по 13 декабря 2020 года