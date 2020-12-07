Нашли 28 142 новых случая заражения коронавирусом за стуки на 7 декабря в России

За весь период по России умерло 43 597 человека.

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За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) –28 142 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5789 (20,6%) без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Чукотский автономный округ 0,5%

2. Республика Алтай, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Дагестан 0,6%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Кабардино-Балкарская Республика, Оренбургская область, Республика Марий Эл, Новосибирская область 0,7%

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 18 850 человека:

Москва - 5027

Московская область - 748

Санкт-Петербург - 697

Хабаровский край - 503

Республика Саха (Якутия) - 467

Воронежская область - 398

Свердловская область - 388

Республика Коми - 385

Архангельская область - 378

Тюменская область - 376

Ханты-Мансийский автономный округ - 372

Новгородская область - 359

Красноярский край - 341

Ростовская область - 304

Пермский край - 303

Мурманская область - 281

Самарская область - 281

Кировская область - 271

Амурская область - 264

Республика Карелия - 261

Ульяновская область - 261

Брянская область - 256

Волгоградская область - 246

Карачаево-Черкесская Республика - 246

Томская область - 231

Алтайский край - 216

Ямало-Ненецкий автономный округ - 209

Ярославская область - 202

Республика Алтай - 195

Камчатский край - 194

Кемеровская область - 186

Псковская область - 184

Саратовская область - 175

Оренбургская область - 173

Калужская область - 167

Тульская область - 165

Республика Бурятия - 151

Владимирская область - 149

Республика Крым - 144

Рязанская область - 127

Удмуртская Республика - 127

Вологодская область - 124

Нижегородская область - 123

Кабардино-Балкарская Республика - 118

Ставропольский край - 109

Астраханская область - 104

Пензенская область - 103

Сахалинская область - 99

Курская область - 98

Новосибирская область - 94

Омская область - 90

Ленинградская область - 89

Смоленская область - 78

Краснодарский край - 77

Республика Тыва - 75

Курганская область - 73

Республика Татарстан - 70

Республика Дагестан - 69

Республика Мордовия - 68

Республика Хакасия - 67

Приморский край - 58

Севастополь - 57

Ивановская область - 56

Республика Калмыкия - 56

Республика Ингушетия - 52

Калининградская область - 48

Магаданская область - 41

Забайкальский край - 38

Республика Чувашия - 38

Республика Северная Осетия - Алания - 36

Республика Адыгея - 35

Челябинская область - 32

Чеченская Республика - 32

Тверская область - 23

Липецкая область - 21

Иркутская область - 18

Еврейская автономная область - 15

Ненецкий автономный округ - 14

Тамбовская область - 13

Орловская область - 9

Белгородская область - 7

Костромская область - 6

Республика Марий Эл - 5

Республика Башкортостан - 4

За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 956 588

За последние сутки подтверждено 456 летальных случаев:

Москва - 76

Московская область - 31

Санкт-Петербург - 31

Воронежская область - 21

Ростовская область - 21

Ульяновская область - 20

Пермский край - 19

Красноярский край - 16

Нижегородская область - 16

Вологодская область - 15

Свердловская область - 13

Республика Коми - 11

Ивановская область - 10

Республика Бурятия - 10

Алтайский край - 8

Краснодарский край - 8

Омская область - 8

Новосибирская область - 6

Республика Дагестан - 6

Республика Крым - 6

Саратовская область - 6

Ставропольский край - 6

Волгоградская область - 5

Приморский край - 5

Тульская область - 5

Иркутская область - 4

Кемеровская область - 4

Липецкая область - 4

Республика Калмыкия - 4

Самарская область - 4

Томская область - 4

Ханты-Мансийский автономный округ - 4

Астраханская область - 3

Владимирская область - 3

Мурманская область - 3

Республика Алтай - 3

Республика Татарстан - 3

Севастополь - 3

Тамбовская область - 3

Удмуртская Республика - 3

Челябинская область - 3

Кабардино-Балкарская Республика - 2

Пензенская область - 2

Республика Башкортостан - 2

Республика Карелия - 2

Республика Чувашия - 2

Смоленская область - 2

Хабаровский край - 2

Ямало-Ненецкий автономный округ - 2

Кировская область - 1

Республика Ингушетия - 1

Республика Марий Эл - 1

Республика Мордовия - 1

Республика Саха (Якутия) - 1

Тюменская область - 1

За весь период по России умерло 43 597 человека.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 79,7 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 448 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 539 тыс. 344 человека.

Источник: стопкоронавирус.рф