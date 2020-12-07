Нашли 28 142 новых случая заражения коронавирусом за стуки на 7 декабря в России

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) –28 142 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5789 (20,6%) без клинических проявлений.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Чукотский автономный округ 0,5%
2. Республика Алтай, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Дагестан 0,6%
3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Кабардино-Балкарская Республика, Оренбургская область, Республика Марий Эл, Новосибирская область 0,7%
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 18 850 человека:
Москва - 5027
Московская область - 748
Санкт-Петербург - 697
Хабаровский край - 503
Республика Саха (Якутия) - 467
Воронежская область - 398
Свердловская область - 388
Республика Коми - 385
Архангельская область - 378
Тюменская область - 376
Ханты-Мансийский автономный округ - 372
Новгородская область - 359
Красноярский край - 341
Ростовская область - 304
Пермский край - 303
Мурманская область - 281
Самарская область - 281
Кировская область - 271
Амурская область - 264
Республика Карелия - 261
Ульяновская область - 261
Брянская область - 256
Волгоградская область - 246
Карачаево-Черкесская Республика - 246
Томская область - 231
Алтайский край - 216
Ямало-Ненецкий автономный округ - 209
Ярославская область - 202
Республика Алтай - 195
Камчатский край - 194
Кемеровская область - 186
Псковская область - 184
Саратовская область - 175
Оренбургская область - 173
Калужская область - 167
Тульская область - 165
Республика Бурятия - 151
Владимирская область - 149
Республика Крым - 144
Рязанская область - 127
Удмуртская Республика - 127
Вологодская область - 124
Нижегородская область - 123
Кабардино-Балкарская Республика - 118
Ставропольский край - 109
Астраханская область - 104
Пензенская область - 103
Сахалинская область - 99
Курская область - 98
Новосибирская область - 94
Омская область - 90
Ленинградская область - 89
Смоленская область - 78
Краснодарский край - 77
Республика Тыва - 75
Курганская область - 73
Республика Татарстан - 70
Республика Дагестан - 69
Республика Мордовия - 68
Республика Хакасия - 67
Приморский край - 58
Севастополь - 57
Ивановская область - 56
Республика Калмыкия - 56
Республика Ингушетия - 52
Калининградская область - 48
Магаданская область - 41
Забайкальский край - 38
Республика Чувашия - 38
Республика Северная Осетия - Алания - 36
Республика Адыгея - 35
Челябинская область - 32
Чеченская Республика - 32
Тверская область - 23
Липецкая область - 21
Иркутская область - 18
Еврейская автономная область - 15
Ненецкий автономный округ - 14
Тамбовская область - 13
Орловская область - 9
Белгородская область - 7
Костромская область - 6
Республика Марий Эл - 5
Республика Башкортостан - 4
За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 956 588
За последние сутки подтверждено 456 летальных случаев:
Москва - 76
Московская область - 31
Санкт-Петербург - 31
Воронежская область - 21
Ростовская область - 21
Ульяновская область - 20
Пермский край - 19
Красноярский край - 16
Нижегородская область - 16
Вологодская область - 15
Свердловская область - 13
Республика Коми - 11
Ивановская область - 10
Республика Бурятия - 10
Алтайский край - 8
Краснодарский край - 8
Омская область - 8
Новосибирская область - 6
Республика Дагестан - 6
Республика Крым - 6
Саратовская область - 6
Ставропольский край - 6
Волгоградская область - 5
Приморский край - 5
Тульская область - 5
Иркутская область - 4
Кемеровская область - 4
Липецкая область - 4
Республика Калмыкия - 4
Самарская область - 4
Томская область - 4
Ханты-Мансийский автономный округ - 4
Астраханская область - 3
Владимирская область - 3
Мурманская область - 3
Республика Алтай - 3
Республика Татарстан - 3
Севастополь - 3
Тамбовская область - 3
Удмуртская Республика - 3
Челябинская область - 3
Кабардино-Балкарская Республика - 2
Пензенская область - 2
Республика Башкортостан - 2
Республика Карелия - 2
Республика Чувашия - 2
Смоленская область - 2
Хабаровский край - 2
Ямало-Ненецкий автономный округ - 2
Кировская область - 1
Республика Ингушетия - 1
Республика Марий Эл - 1
Республика Мордовия - 1
Республика Саха (Якутия) - 1
Тюменская область - 1
За весь период по России умерло 43 597 человека.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 79,7 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 448 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 539 тыс. 344 человека.
Источник: стопкоронавирус.рф