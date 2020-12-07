Чем опасны мандарины и кому их опасно есть, рассказала диетолог

Врач рассказала, кому нельзя есть мандарины

Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук, диетолог Ольга Григорьян рассказала в беседе с RT, кому стоит ограничить потребление мандаринов в праздничные дни, а кому и вовсе от них отказаться.

Медик объяснила, что злоупотребление мандаринами может негативно сказаться на фигуре, поскольку они содержат наибольшее количество фруктозы среди всех цитрусовых.

"Людям, которые хотят похудеть, и тем, у кого есть ожирение, сахарный диабет, дозу этих фруктов нужно контролировать. Допустимо два мандарина в день, не больше", — сказала Григорьян.



Диетолог также отметила, что у аллергиков из-за этих фруктов может возникнуть крапивница, аллергический насморк или даже удушье, поэтому таким людям следует особенно внимательно относиться к наличию мандаринов на праздничном столе."Если вы страдаете аллергическими болезнями, то эти фрукты тоже надо убрать из своего питания. Конечно, ограничивать дозу детям", — объяснила Григорьян.Кроме того, специалист добавила, что в период обострения желудочно-кишечных заболеваний также необходимо дозированно есть цитрусовые.