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Общество / Стиль жизни

К чему сняться бумажные деньги?

19:50 07.12.2020 Фото: pikist.com
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К чему снятся деньги по соннику Фрейда? Если вы отдали купюры во сне – найдете себе постоянного партнера. А вот если нашли кошелек с какой-то суммой – ждет вас и неожиданное знакомство и бурный секс.

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Самых разных примет, пословиц и поговорок, а также толкований снов про деньги существует великое множество

Самых разных примет, пословиц и поговорок, а также толкований снов про деньги существует великое множество. Потому что финансы, богатство или бедность, с ними связанные, всегда серьезно влияли на жизнь, как ни крути. А к чему снятся деньги?

Сонник Ванги: рваные купюры и «ничейные» деньги

«Ничейных» финансов не бывает. Поэтому сонник деньги подобного рода ( если вы нашли «ничейные» деньги) трактует так – опасайтесь порчи. Деньги могут быть заговорены. Не стоит брать чужое или «ничейное». Толкование снов про деньги по соннику Ванги на этом не останавливается. Рваные купюры? Опасайтесь ограбления. Брать деньги? Сонник Ванги объясняет – это к добру и уважению окружающих. Также неплохо отдавать деньги. Сонник Ванги говорит, что эти траты окупятся удачным завершением дела. А вот если вы и во сне пересчитываете наличку – повод для беспокойства. Хватит мелочиться, накличете беду.

Деньги по соннику Фрейда: и снова про секс

У Фрейда все из-за проблем с сексом. Или как-то их отражает. Ну, или почти все. А уж деньги, которые способны «усилить» страсти – тем более. К чему снятся деньги по соннику Фрейда? Если вы отдали купюры во сне – найдете себе постоянного партнера. А вот если нашли кошелек с какой-то суммой – ждет вас и неожиданное знакомство и бурный секс. Если заняли в долг – то стоит найти положительное в том человеке, который ссудил вам нужные средства. Если появились дополнительные доходы сверх основной работы – значит, будут деньги на любовницу. Или курортный роман. А вот терять их не стоит. Толкование снов по соннику Фрейда в данном случае однозначно – стоит сходить к врачу насчет здоровья.

Во сне деньги и наяву деньги: Сонник Лоффа

Сонник Лоффа конкретен в толковании снов про деньги. Финансы они финансы и есть, трактуются однозначно. Например, если, по соннику Лоффа деньги найти – это к получению вознаграждения. А если отдать – соответственно, к неурядицам и лишним тратам. Держите купюры в руках? По соннику Лоффа деньги в этом случае прибудут, если вы примете правильное решение. Если просите взаймы во сне – ждите проблем с финансами. Если даете в долг сами –будьте осторожны, не к добру. Средства могут не вернуть.

К чему снятся деньги: сонник Миллера

Сонник деньги оценивает по достоинству. Так, если у вас во толстая пачка купюр – толкование снов про деньги по Миллеру говорит о том, что ваши идеи, в том числе финансовые, осуществимы. А вот если деньги «уходят» из рук – вы платите ими за что-то –это к убыткам. Величина их зависит от потраченных финансов. Вы раз за разом пересчитываете банкноты? Хочется получать больше, но, похоже, вы достигли максимума. К чему сняться деньги по соннику Миллера, если вы одалживаете крупные суммы? О том, что в жизни вам приходится производить впечатление и тратить больше необходимого.

Источник: kp.ru

деньги приметы сны сон сонник Ванга Зигмунд Фрейд
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