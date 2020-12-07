07.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье

Температура понижается не только при коронавирусе: врач назвал болезни, которые маскируются под COVID-19

15:45 07.12.2020 Фото: pixabay.com
0

Медик подчеркнул, что пониженная температура при коронавирусе — нетипичная реакция, хоть и встречается периодически.

% name% title
Температура понижается не только при коронавирусе: врач назвал болезни, которые маскируются под COVID-19
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Температура понижается не только при коронавирусе: врач назвал болезни, которые маскируются под COVID-19Поступила ещё тысяча доз вакцин «Спутник V» в Новосибирскую область. Когда начнут прививать жителей региона, рассказал ХальзовЕщё 768 новостей

Пониженная температура тела не является специфическим симптомом коронавируса, однако может наблюдаться у пожилых, детей и пациентов с сопутствующими болезнями печени. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По словам врачей, температура при коронавирусе не всегда является повышенной, у некоторых пациентов, напротив, наблюдается понижение температуры тела до 35 градусов.

— Это довольно редкое явление, встречающееся чаще всего у пожилых пациентов с коронавирусом. Дело в том, что у людей с низкой реактивностью иммунной системы организм дает сбой и отключает защитную функцию, лейкоциты, дающие повышение температуры, не вырабатываются. У детей тоже наблюдается подобная особенность. В данном случае это происходит, потому что детский организм очень лабильный, быстро перестраивается. Иногда происходит так, что иммунная система отключается и не может включиться обратно, лейкоциты перестают участвовать в процессе и температура падает.

Медик подчеркнул, что пониженная температура при коронавирусе — нетипичная реакция, хоть и встречается периодически. Кроме того, именно с Covid подобная аномалия может быть и не связана:

— Это не опасный симптом — просто эксклюзивная реакция. Кстати, такое часто встречается и после перенесенной вирусной инфекции: организм оказывается слишком истощен, ему не от куда взять сил. Пониженная температура встречается и при гипотиреозе, онкологии, онкологии ЦНС, травмах ЦНС и заболеваниях печени. К слову, при коронавирусе печень также серьезно страдает.

По словам Кондрахина, именно печень отвечает за «отопление» нашего организма, потому пониженная температура нередка у пациентов с циррозами:

— Как только идет какой-то сбой в ее работе, температура, естественно, снижается. Похожее происходит и при гипотиреозе, болезни щитовидной железы. Тогда идет общее снижение функций организма за счет неправильной выработки гормонов, и отпадает необходимость в выравнивании температуры, активности, которую и дает нам тепло.

Также, как добавил врач, пониженная температура может быть врожденной, являться симптомом употребления некоторых медицинских препаратов и наркотической зависимости.

Источник: vm.ru

COVID-19 коронавирус пандемия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Болели коронавирусом?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Доставка цветов по Москве
15:56 07-12-2020
Доставка цветов по Москве
Приложение Мосэнергосбыт личный кабинет: особенности и основные возможности
15:51 07-12-2020
Приложение Мосэнергосбыт личный кабинет: особенности и основные возможности
Бык – знак китайского зодиака
15:50 07-12-2020
Бык – знак китайского зодиака
Основные особенности международных грузовых перевозок
15:50 07-12-2020
Основные особенности международных грузовых перевозок
На какие конкретно базы отдыха на Алаколе стоит обратить внимание и почему туда стоит поехать отдохнуть?
15:46 07-12-2020
На какие конкретно базы отдыха на Алаколе стоит обратить внимание и почему туда стоит поехать отдохнуть?
Температура понижается не только при коронавирусе: врач назвал болезни, которые маскируются под COVID-19
15:45 07-12-2020
Температура понижается не только при коронавирусе: врач назвал болезни, которые маскируются под COVID-19
БердскЗаставили жить с экс-женой под одной крышей мужчину в Бердске. Кто "посмел" ?
15:32 07-12-2020
Заставили жить с экс-женой под одной крышей мужчину в Бердске. Кто
Чем опасны мандарины и кому их опасно есть, рассказала диетолог
15:30 07-12-2020
Чем опасны мандарины и кому их опасно есть, рассказала диетолог
Когда отмечали Новый год до Юлия Цезаря
15:20 07-12-2020
Когда отмечали Новый год до Юлия Цезаря
Смертей от коронавируса все больше: 456 летальных случаев за сутки на 7 декабря в России
15:15 07-12-2020
Смертей от коронавируса все больше: 456 летальных случаев за сутки на 7 декабря в России