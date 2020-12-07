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Во время войны в Нагорном Карабахе системы “закрытия неба” не сработали, заявил Пашинян

16:15 07.12.2020 Фото: Army-News
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Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

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В ходе войны системы "закрытия неба" не сработали: Пашинян представил подробности

Премьер ответил на обвинения в том, что действующие власти развалили армию и "не закрыли небо" во время войны в Карабахе.

Во время войны в Нагорном Карабахе небо не было закрыто, поскольку приобретенные за 42 миллиона долларов системы РЭБ не сработали. Об этом в ходе видеообращения к народу заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Небо было "закрыто", дамы и господа, поскольку в 2017 году для армянской армии вы приобрели за 42 миллиона долларов системы (по всей видимости, имеется в виду сделка по закупке систем РЭБ. - ред.), которые, как выяснилось, просто не работают. Соавтор этой сделки якобы делает сенсационные заявления и говорит, будто ему предлагали откат, чтобы вместо этой системы он приобрел СУ-30, но он отказался. А неработающие системы купили без отката из наилучших побуждений и благородства?" - сказал он.

Он добавил, что уже несколько месяцев ведутся разговоры о неэффективности приобретенных зенитных ракетных комплексов "Оса-АК", которые, по его словам, были куплены после разносторонних обсуждений с экспертами. Он добавил, что именно эта система поразила множество целей во время войны в Карабахе, а в ходе июльского обострения в Тавуше - израильский беспилотник "Гермес 900".
"За 2,5 года мы купили все, что могли. Мы должны были повысить зарплаты, решить вопрос питания солдат и обуви, белья, купить автоматы и патроны, системы ПВО, самолеты. Да, мы должны были купить все, что не было приобретено за последние 20 лет. Да, за 2 года мы не сделали этого, а почему вы не сделали этого за 18-20 лет? И почему смогли купить острова, особняки, дома за границей, накопить деньги в швейцарских банках", – подчеркнул он.

Главы России, Армении и Азербайджана - Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев, приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе вступило в силу с 10 ноября. Армянская сторона согласилась на целый ряд территориальных уступок.

Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Источник: ru.armeniasputnik.am

военный конфликт Нагорный Карабах Никол Пашинян
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