07.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

На какие конкретно базы отдыха на Алаколе стоит обратить внимание и почему туда стоит поехать отдохнуть?

15:46 07.12.2020
0

Недалеко от Алматы расположено большое, лечебное озеро Алаколь с прозрачной водой.

Недалеко от Алматы расположено большое, лечебное озеро Алаколь с прозрачной водой. Ежегодно это место привлекает к себе тысячи туристов. Они приезжают к озеру, чтобы отдохнуть и оздоровиться одновременно. Итак, чтобы присмотреть базы отдыха на Алаколе стоит обратить внимание на специализированный сайт, где представлено очень много хороших вариантов. Так, такой вариант отдыха действительно имеет множество преимуществ – доступность в плане стоимости, бюджетность, комфортабельность, приветливые люди. Причем, к озеру можно добраться как поездом, так и автомобилем или прилететь самолетом. Здесь каждый найдет не только недорогой, но и качественных отдых, пляжный, можно будет порыбачить, развлечься на воде. Конечно же, что и без лечебных грязей, экскурсии, поездок в горы тоже не обойдется. В ресторанчиках же всегда вкусная еда, а воздух наконец сможет помочь задышать на полную, ведь лечебные грязи, экскурсии, - все пойдет в плюс.

Лучшие базы отдыха на 2020 год

Чтобы туристам было, где размещаться, на берегу озера было размещено множество гостиничных комплексов, каждый из которых имеет свои преимущества и с особенности. Рассмотрим топовые варианты на 2020 год:

  1. Alakol Resort — гостиничный комплекс на 116 номеров, который предлагает гостям личный тренажерный зал, СПА, бассейн, площадки для занятий спортом, бильярд, караоке-клуб, танцевальные заведения, детский развлекательный центр.
  2. Aquamarin Resort — отель для комфортного отдыха семей с детками. Оснащен всем необходимым для активного и спокойного досуга: рестораны, бассейны, детские площадки.
  3. Пеликан Алаколь — база отдыха для семейного досуга. Предлагает разнообразные варианты — от двухместного бунгало для пары до большого коттеджа для компании или семьи с детьми.

Каждый комплекс предлагает своим гостям огромный выбор всех видов досуга, а также выход к лечебному озеру.

Преимущества курорта

Климат курорта Алаколе резко-континентальный, поэтому лето отличается отсутствием ветров, и вода в озере хорошо прогревается. Озеро благоприятно воздействует на все системы организма, лечит заболевания дыхательных органов и восстанавливает психическое здоровье.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Доставка цветов по Москве
15:56 07-12-2020
Доставка цветов по Москве
Приложение Мосэнергосбыт личный кабинет: особенности и основные возможности
15:51 07-12-2020
Приложение Мосэнергосбыт личный кабинет: особенности и основные возможности
Бык – знак китайского зодиака
15:50 07-12-2020
Бык – знак китайского зодиака
Основные особенности международных грузовых перевозок
15:50 07-12-2020
Основные особенности международных грузовых перевозок
На какие конкретно базы отдыха на Алаколе стоит обратить внимание и почему туда стоит поехать отдохнуть?
15:46 07-12-2020
На какие конкретно базы отдыха на Алаколе стоит обратить внимание и почему туда стоит поехать отдохнуть?
Температура понижается не только при коронавирусе: врач назвал болезни, которые маскируются под COVID-19
15:45 07-12-2020
Температура понижается не только при коронавирусе: врач назвал болезни, которые маскируются под COVID-19
БердскЗаставили жить с экс-женой под одной крышей мужчину в Бердске. Кто "посмел" ?
15:32 07-12-2020
Заставили жить с экс-женой под одной крышей мужчину в Бердске. Кто
Чем опасны мандарины и кому их опасно есть, рассказала диетолог
15:30 07-12-2020
Чем опасны мандарины и кому их опасно есть, рассказала диетолог
Когда отмечали Новый год до Юлия Цезаря
15:20 07-12-2020
Когда отмечали Новый год до Юлия Цезаря
Смертей от коронавируса все больше: 456 летальных случаев за сутки на 7 декабря в России
15:15 07-12-2020
Смертей от коронавируса все больше: 456 летальных случаев за сутки на 7 декабря в России