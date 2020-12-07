На какие конкретно базы отдыха на Алаколе стоит обратить внимание и почему туда стоит поехать отдохнуть?

Недалеко от Алматы расположено большое, лечебное озеро Алаколь с прозрачной водой. Ежегодно это место привлекает к себе тысячи туристов. Они приезжают к озеру, чтобы отдохнуть и оздоровиться одновременно. Итак, чтобы присмотреть базы отдыха на Алаколе стоит обратить внимание на специализированный сайт, где представлено очень много хороших вариантов. Так, такой вариант отдыха действительно имеет множество преимуществ – доступность в плане стоимости, бюджетность, комфортабельность, приветливые люди. Причем, к озеру можно добраться как поездом, так и автомобилем или прилететь самолетом. Здесь каждый найдет не только недорогой, но и качественных отдых, пляжный, можно будет порыбачить, развлечься на воде. Конечно же, что и без лечебных грязей, экскурсии, поездок в горы тоже не обойдется. В ресторанчиках же всегда вкусная еда, а воздух наконец сможет помочь задышать на полную, ведь лечебные грязи, экскурсии, - все пойдет в плюс.

Лучшие базы отдыха на 2020 год

Чтобы туристам было, где размещаться, на берегу озера было размещено множество гостиничных комплексов, каждый из которых имеет свои преимущества и с особенности. Рассмотрим топовые варианты на 2020 год:

Alakol Resort — гостиничный комплекс на 116 номеров, который предлагает гостям личный тренажерный зал, СПА, бассейн, площадки для занятий спортом, бильярд, караоке-клуб, танцевальные заведения, детский развлекательный центр. Aquamarin Resort — отель для комфортного отдыха семей с детками. Оснащен всем необходимым для активного и спокойного досуга: рестораны, бассейны, детские площадки. Пеликан Алаколь — база отдыха для семейного досуга. Предлагает разнообразные варианты — от двухместного бунгало для пары до большого коттеджа для компании или семьи с детьми.

Каждый комплекс предлагает своим гостям огромный выбор всех видов досуга, а также выход к лечебному озеру.

Преимущества курорта

Климат курорта Алаколе резко-континентальный, поэтому лето отличается отсутствием ветров, и вода в озере хорошо прогревается. Озеро благоприятно воздействует на все системы организма, лечит заболевания дыхательных органов и восстанавливает психическое здоровье.