Врачей на порог не пущу: После назначения капель в нос и парацетамола передвигается с ходунками больная COVID-19 Людмила Федоровна из Бердска

Видя, что у 68-летней пенсионерки все признаки коронавируса, терапевт выписала рецепт, пригодный только для лечения легкой простуды. Бердчанка могла бы и погибнуть, если бы не родные.

Родные спасли пенсионерку от болезни

Искали рецепты по знакомым и доставали лекарства для больной COVID-19 пенсионерки Людмилы Федоровны в Бердске ее родные из Новосибирска.

Все началось с того, что у Людмилы Федоровны резко поднялась температура, приключился кашель, жуткая ломота во всем теле и боли. Не могла даже ходить.

-Сестра вызвала врача на дом. Врач пришла и назначила ей интерферон в нос капать и парацетамол пить. Это не помогло. Людмиле Федоровне 68 лет, у нее много хронических заболеваний. Тогда она вызвала «скорую». Фельдшер послушала, сказала, что хрипов нет. А она слабеет и слабеет. Кашляет жутко. Ночью спать не может. Грудина болит. Мы повезли ее на КТ. Кое-как довели под руки в клинику. КТ показала двухстороннюю пневмонию с 20% поражения легких. Поскольку у нас нет на руках рецептов на противовирусные средства и антибиотики, мы подключили все связи, которые можно было. Люди поделись рецептами. Это было целое дело. Сестра болеет. Я на телефоне. Моя дочь на переговорах — кто чем поможет. Так с помощью людей нашли рецепты, начали покупать лекарства. А сестре лучше не становится. Ходить не может — передвигается только на ходунках. Ночью встала с постели и упала. У нее глаза не видят. Мы повезли ее к платному доктору. Врач ей назначила лечение, как всем ковидным, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 7 декабря сестра заболевшей бердчанки Галина Алексеевна.

Когда все лекарства достали, Людмила Федоровна стал принимать лекарства и колоть уколы. Ставила их сама, лекарям Бердска уже не доверяла, отметила Галина Алексеевна. Но полностью курс уколов не выдержала, продолжает принимать только таблетки.

-Сказала, что никаких врачей больше на порог не пустит. Кстати, как они приходили. Из скорой — без перчаток первый раз, второй раз был фельдшер без маски и перчаток. Похвалился, что переболел ковидом. Участковый терапевт была только в маске. Так что их приглашать — только заразу разносить. Сестра, можно сказать, занимается самолечением, ведь врач ее не наблюдает. А это нужно делать с учетом хронических заболеваний и последствий тяжелого препарата. А у сестры пошли жесткие побочные. Нужно, чтобы она была под наблюдением. Сейчас ей немножко легче. На мое предложение как-то добиваться стационара она сказала: «Нет, я от бердских врачей уже ничего хорошего не жду».

Людмила Федоровна живет одна. Ее сестра не может ухаживать за ней — сама находится в зоне риска с кучей хронических заболеваний. Единственная связь с внешним миром для бердчанки ее племянница, которая живет под Новосибирском и каждый день ездит, чтобы привести тетушке еду, витамины или лекарства. Галина Алексеевна даже представить боится, что могло бы произойти с ее сестрой, если они с дочерью не вмешались бы в ситуацию.

-Я много читала в соцсетях высказываний людей. Пишут, что врачи перестраховываются и сразу назначают противовирусные и антибиотики, но это же лучше, чем капельки в нос и парацетамол. Этим же не вылечишься. Знакомым, которые даже КТ не делали, выписывали антибиотики. Они их пропили. Переболели в средней степени тяжести. Разумные люди говорят, что как почувствовал что-то неладное, першение в горле, заложенность носа или головные боли, необходимо начинать принимать противовирусные препараты, много пить и витаминизировать организм, чтобы не пропустить вирус к легким. А здесь участковый терапевт видит, что сестра идет к ней, держась за стенку, заболела внезапно, не надо даже никаких тестов делать. И так ясно, что коронавирус.

Галина Алексеевна рассказала, что ее сестра перед болезнью практически не выходила из дома. Ходила только за продуктами в ближайший магазин. Всегда в маске и перчатках. От людей «шарахалась». Может, принесла вирус вместе с продуктами, предполагает Галина Алексеевна.