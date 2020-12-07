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Пресс-релиз

Основные особенности международных грузовых перевозок

15:50 07.12.2020
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>На сегодняшний день многие компании сталкиваются с трудностями при перевозке товаров за границу.

На сегодняшний день многие компании сталкиваются с трудностями при перевозке товаров за границу. Но компании, которые специализируются на грузовых перевозках знают правила, поэтому их грузы перевозятся без проблем. Так, на сайте ТК Караван представлены дополнительные, важные, детальные особенности и другая актуальная информация про международные грузоперевозки, которыми стоит воспользоваться сегодня. Они полностью гарантируют безопасность транспортировки грузов, а также компания обладает собственным отделом логистики, имеет персонального менеджера, а на сайте можно прочитать другую актуальную информацию.

На что необходимо обратить особое внимание?

Широчайшая сетка маршрутов – это про компанию ТК Караван. Так, фирма действительно занимается актуальными сегодня международными перевозками и весьма успешно. При этом, речь идет не только про обычные грузы, которые привычны общественности и таможенникам. Компания перевозит:

  • Агрегаты;
  • Продукцию;
  • Снаряжения;
  • Продукты питания.

Компания ведет повседневную деятельность, полностью соответствует всем стандартам, оперативно доставляет грузы. Речь идет про обычных людей и коммерческие предприятия. Грузы доставляются всем, кто заказывал перевозку. Бесспорно, что компания владеет собственным автопарком, который постоянно обслуживается. Машины постоянно проходят технический осмотр, ведь важно, чтобы в дороге с транспортными средствами ничего не произошло.

Правила грузоперевозок сегодня

Водители в обязательном порядке при себе должны иметь документы на право управления автотранспортными средствами, а также документы на сами машины. Дополнительно, могут запросить документацию на груз, поэтому и маршрутный лист вместе с документацией на груз должна быть у водителя. Если едет экспедитор, тогда все документы должны быть у него, чтобы при проверке грузов не было никаких разногласий. При транспортировке и выдачи грузов его обязаны доставить в таком состоянии, в котором груз должен быть – цельным и невредимым. Все правила должны быть соблюдены в соответствии с законами.

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