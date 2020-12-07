Приложение Мосэнергосбыт личный кабинет: особенности и основные возможности

За оплатой коммунальных услуг в банках и других организациях часто выстраиваются огромные очереди. Из-за этого, на всю процедуру нужно выделять внушительный кусок свободного времени. К счастью, сейчас появились специальные ресурсы, позволяющие все операции проводить онлайн, не выходя из дома. Часто для этих целей используют Мосэнергосбыт личный кабинет.
Особенности услуги
Мосэнергобыт личный кабин – это усовершенствованный сервис, позволяющий вносить показатели и оплачивать коммунальные платежи, не выходя из дома. Это идеальный инструмент для тех, кто хочет сэкономить свое время на походы в банки и стояние в очередях.
Проделать все операции можно не только через ноутбук и ПК, но и с помощью специального приложения на смартфоне. Скачать файл для установки можно непосредственно на сайте Мосэнергосбыт. Приложение поддерживает все виды популярных операционных систем.
Программа позволяет осуществлять следующие операции:
- Контроль и проверка всех задолженностей. Такие регулярные операции позволяют предотвратить возникновение задолженностей и начисление пени за них.
- Заказ необходимых услуг. Это может быть, как выставление счета на оплату, так и введение показателей.
- Общение со специалистами. В случае возникновения проблемы, можно обратиться к менеджерам Мосэнергобыт, которые помогут разрешить возникшие неприятности.
- Наличие карты. С помощью нее можно быстро найти ближайший офис компании.
Само приложение отличается простым и понятным интерфейсом, благодаря чему проблем при использовании практически не возникает.
К основным услугам личного кабинета относят:
- Контроль данных по потреблению энергии.
- Создание заявок на получение дополнительных льгот и субсидий.
- Только свежая информация об изменениях тарифных планов.
- Получение квитанций на оплату услуги (операции проводят без комиссии).
- Передача показаний счетчиков.
- Заказ дополнительных услуг.
Для того чтобы начать пользоваться всеми вышеперечисленными возможностями, достаточно скачать приложение и пройти быструю регистрацию.