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Приложение Мосэнергосбыт личный кабинет: особенности и основные возможности

15:51 07.12.2020
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За оплатой коммунальных услуг в банках и других организациях часто выстраиваются огромные очереди.

За оплатой коммунальных услуг в банках и других организациях часто выстраиваются огромные очереди. Из-за этого, на всю процедуру нужно выделять внушительный кусок свободного времени. К счастью, сейчас появились специальные ресурсы, позволяющие все операции проводить онлайн, не выходя из дома. Часто для этих целей используют Мосэнергосбыт личный кабинет.

Особенности услуги

Мосэнергобыт личный кабин – это усовершенствованный сервис, позволяющий вносить показатели и оплачивать коммунальные платежи, не выходя из дома. Это идеальный инструмент для тех, кто хочет сэкономить свое время на походы в банки и стояние в очередях.

Проделать все операции можно не только через ноутбук и ПК, но и с помощью специального приложения на смартфоне. Скачать файл для установки можно непосредственно на сайте Мосэнергосбыт. Приложение поддерживает все виды популярных операционных систем.

Программа позволяет осуществлять следующие операции:

  1. Контроль и проверка всех задолженностей. Такие регулярные операции позволяют предотвратить возникновение задолженностей и начисление пени за них.
  2. Заказ необходимых услуг. Это может быть, как выставление счета на оплату, так и введение показателей.
  3. Общение со специалистами. В случае возникновения проблемы, можно обратиться к менеджерам Мосэнергобыт, которые помогут разрешить возникшие неприятности.
  4. Наличие карты. С помощью нее можно быстро найти ближайший офис компании.

Само приложение отличается простым и понятным интерфейсом, благодаря чему проблем при использовании практически не возникает.

К основным услугам личного кабинета относят:

  1. Контроль данных по потреблению энергии.
  2. Создание заявок на получение дополнительных льгот и субсидий.
  3. Только свежая информация об изменениях тарифных планов.
  4. Получение квитанций на оплату услуги (операции проводят без комиссии).
  5. Передача показаний счетчиков.
  6. Заказ дополнительных услуг.

Для того чтобы начать пользоваться всеми вышеперечисленными возможностями, достаточно скачать приложение и пройти быструю регистрацию.

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