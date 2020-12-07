Не проскочил: от удара вылетел через перекресток водитель на Mercedes в Петербурге

На место прибыли сотрудники ДПС, пожарные и врачи скорой помощи. Информации о пострадавших пока нет.

Иномарки разбились на углу Садовой и Вознесенского

По данным свидетелей, все остались живы.

В ночь на воскресенье, 6 декабря, в центре Петербурга произошла авария с участием легковушек. О ней рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Как уточнили свидетели, авария случилась на перекрёстке Садовой улицы и Вознесенского проспекта.

«Мерседес шел на красный, все живы, из машин вышли сами», - написал автор поста и приложил фотографии с места происшествия. На кадрах видно, что два автомобиля буквально разбились всмятку. Авто раскидало по разным сторонам дороги.

На место прибыли сотрудники ДПС, пожарные и врачи скорой помощи. Информации о пострадавших пока нет.

Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб