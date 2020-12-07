Всемирный день футбола 2020: Дата праздника и традиции

Футбол – почитаемая игра среди жителей всего мира

Уже давно сложилась традиция отмечать десятого числа первого зимнего месяца день футбола всемирного значения. Эта дата по истине является интересной и важной, в особенности тем, кто любит эту спортивную игру. Этот день является профессиональным праздником, который празднуют все футболисты всего мира, кроме того, эту дату почитают и просто любители уделить часть своего времени такому увлечению. Помимо того, этот праздник относится и ко всем фанатам, поддерживающим свои любимые команды в любом из чемпионатов.

Футбол – почитаемая игра среди жителей всего мира. Можно сказать, что существует две категории людей: страстные любители игры и люди абсолютно не понимающие предназначения данного вида спорта.

Немного истории

Собственно зарождение футбола как вида спорта происходило на мировом уровне достаточно длительно. Первоначально считалось, что этот вид командной игры был придуман на территории Англии в 18 столетии, однако впоследствии было обнаружено ряд фактов, доказывающих истоки футбола из Древнего Китая. Там эту игру применяли как тренировку, в ходе которой воины армии поддерживали свой тонус и отличную спортивную подготовку. Несомненно, первоначально эта игра была далеко не такой, какой она есть на современном этапе, подчинялась иным правилам и принципам, однако сущность «толкания мяча ногой» берет свои истоки из древних времен.

Что касается же ведение игры по положениям, которые действуют и сейчас идут в действительности из Великобритании. Данная забава была любимым увлечением среди коренного населения, которое поделившись на две команды (в них входило неограниченное количество участников), толкали по обозначенной площадке голову либо пузырь зарезанного поросенка. Однако такая игра без правил нередко приводила к травмированию участников, нередко даже к смертельным. Ввиду этого городскими властями был введен запрет на данный вид увлечения. Тем не менее, запретная забава привлекала все большее внимание и непрерывно возникала под различными наименованиями и поправками в правилах.

С течением времени игра стала приобретать все более упорядочной, регулируемой определенными правилами, и становилась все более популярной как среди игроков, так и среди болельщиков. Таким образом, корни этой праздничной даты уходят в далекие древние времена.

1990-й год обозначился речением отнести эту спортивную игру к олимпийскому виду спорта. А на закате 19-го столетия игра была в первый раз завезена на территорию российского государства, получив большое количество приверженцев.

Известность игры

Большая популярность данного вида командной игры обусловлена рядом причин:

Прежде всего, игра не требует приобретения какой-либо специфической экипировки, необходимо обеспечить лишь наличие мяча и отделенной площади.

Помимо этого, положения данного вида спорта характеризуются достаточной простотой и понятностью – необходимо доставить мяч в ворота команды-соперника, без применения рук. Несомненно, профессиональная игра подразумевает присутствие арбитра на поле, пристально следящего за передвижением каждого из игроков и в случае нарушений принимающего решение о выдаче предупреждений, желтых, красных карточек.

Традиции, связанные с футболом

Известным являются условия игры – участники представлены командами из 11-ти человек в каждой. В праздничную дату силами профессиональных команд организовываются и проводятся товарищеские встречи, призом которых выступает почетный кубок. Матчи собирают большое количество болельщиков, отдающих почет и уважение своим любимым клубам, надевая шарф либо шапку с их символикой. Зачастую, местом скопления почитателей данной спортивной игры выступает спортивный стадион, на котором можно понаблюдать за игрой непосредственно, либо спортбары, ведущие прямую трансляцию со стадиона.

В случае, когда кто-то из ваших товарищей профессиональный игрок, болельщик либо просто любителей, вы можете отправить им поздравления с этой датой, пожелав удачи и первенства любимой команды. Данный праздничный день не является исключением, и, как и в другие, можно отметить его подарив презенты, в качестве которых могут выступать спортивная экипировка, футболки с надписью фамилии известного игрока. Кроме того, отличный вариант – подарить диск, на котором собраны лучшие игры любимой команды, история ее формирования и важные события. Тем, кто относится к заядлым болельщикам, идеально подойдет в качестве подарка плакат с изображением игроков команды и их подписями. К тому же незаменимым будет вручение билета на предстоящую игру любимого клуба.

Лучшее празднование этой памятной даты для почитателей данного вида спорта заключается в бурном обсуждении матча, абсолютной проникновенностью духом состязания.

Всемирный день футбола представляет собой узаконенную праздничную дату, учрежденную согласно постановлению всемирной Организации Объединенных Наций. Ежегодно все большее количество представителей фанатского сектора стремятся отпраздновать этот день, посещая товарищеские игры. Данный вид игры является очень важным, поскольку благодаря нему объединяется множество стран и даже континентов. По своей сущности, товарищеские игры, проводимые по случаю данного праздника, направлены на подчеркивание значимости дружеского взаимодействия друг с другом.

Когда, какого числа в 2020 году Всемирный день футбола. Дата праздника: 10 декабря

Источник: pozdravkin.com