Какие проблемы возникли с экипировкой солдата будущего "Сотник", стало известно

Чемезов рассказал о проблемах с экипировкой солдата будущего "Сотник"

Предприятия Ростеха пытаются решить проблему с обеспечением электропитания экзоскелета для экипировки солдата будущего нового поколения "Сотник" ("Ратник-3"), рассматривается возможность закупки необходимой батареи за рубежом, заявил журналистам гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.

Ранее в 2017 году занимавший пост гендиректора предприятия-головного разработчика "Сотника" - Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) Дмитрий Семизоров заявлял российским СМИ, что в России создан титановый экзоскелет для новой экипировки, однако пока для него нет подходящих электромоторов и достаточно мощного аккумулятора.

"Заказчик пока не утвердил официальные требования, поэтому все эти работы носят сейчас инициативный характер. Я хочу с вами согласиться, что проблема с батареей существует… Мы ее сейчас пытаемся решить. Над этой темой работают. Что-то, может быть, будем докупать", - сказал Чемезов.



При этом глава Ростеха отметил, что экзоскелет, входящий в состав поступающей сегодня на вооружение ВС РФ экипировки "Ратник", является эффективным, значительно облегчая нагрузку бойцов."Военнослужащий при помощи активного экзоскелета способен нести до 60 килограммов груза. Энергетические затраты в ходе бега и ходьбы сокращаются на 15%, нагрузка на опорно-двигательный аппарат – на 50%. Точность стрельбы из автоматического оружия увеличивается до 20%. То есть такой экзоскелет - серьезная поддержка и помощь солдату", - подчеркнул Чемезов.Ранее в Ростехе заявляли о планах Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) открыть в 2020 году опытно-конструкторские работы по созданию общевойсковой экипировки третьего поколения. Комплект, который придет на смену "Ратнику", получит название "Сотник". Затем гендиректор института Альберт Баков заявил в интервью РИА Новости, что Минобороны РФ должно сформировать техническое задание на "Сотник" к декабрю.Как заявлял в интервью РИА Новости директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев, "Сотник" может получить в свой состав робототехнические комплексы, а также элементы искусственного интеллекта.

Источник: РИА Новости