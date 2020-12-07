Сокращают депутатов: Почему вместо 33 выберут 27 в горсовет Бердска в 2021 году

На некоторых бердских округах число избирателей превышает предельно допустимую численность. Кроме того, цифру завысили, предполагая голосовать по смешанной системе.

Число депутатов в горсовете Бердска уменьшится

Бердский депутатский корпус ожидают изменения — и количественные, и качественные. Ужа на последней в 2020 году сессии народные избранники определят численный состав горсовета следующего созыва. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» спикер Совета депутатов Владимир Голубев, предполагается, что вместо 33 человек выберут 27.

Впрочем, сейчас в горсовете осталось 29 депутатов. Напомним, что после сентябрьских выборов-2020 сняли с себя полномочия председатель Валерий Бадьин, избранный в региональный парламент, и Андрей Никулин, ставший депутатом Лебедевского сельсовета. Кроме того, сдали депутатские мандаты Виктор Мысак, переехавший в другой город, и Андрей Вишневский, поступивший на государственную службу.

Но довыборы проводить не будут, так как до следующего дня голосования остается менее года. Напомним, что новый состав горсовета бердчане будут выбирать в сентябре 2021 года.



- Рассматривается вопрос, чтобы оставить 27 депутатов. Число 33 принималось потому, что хотели выбирать по смешанной схеме — по мажоритарным округам и по партийным спискам. Но поскольку в закон такие изменения не внесли, сократим число депутатов. Но пока такое решение не принято, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Голубев.

По его словам, численность представительного органа власти депутаты примут на декабрьской сессии путем внесения изменений в Устав города.

В связи с этим и по причине изменения федерального законодательства к следующему дню голосования придется изменить границы бердских избирательных округов. Глава территориального избиркома Наталья Фокина рассказала, что на нескольких округах в Бердске число избирателей превысило норму более чем на 20%, что противоречит закону.

- У нас таких 4 округа с новостройками, где появилось больше людей, имеющих право голоса. Это микрорайоны Южный, Белокаменный, Раздольный, Ясная Поляна, ул. Первомайская (у п. Борового). Чтобы привести в соответствие, нужно было либо поменять границы всех 33 округов, либо уменьшить их число, а значит, и количество депутатов. Я озвучила горсовету проблему. Теперь выбор за ним, - пояснила Фокина.

Когда в 2016 году выбирали нынешних депутатов, на округах было в среднем по 2450 избирателей, а сейчас на некоторых их число превышает 4000. ТИК посчитал, что среднее количество бердчан с правом голоса на округе будет 3400.

Напомним, что в предыдущем созыве в депутатском корпусе было 26 человек.

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