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Никакого праздника: посоветовал воздержаться от корпоративов на Новый год Роспотребнадзор

16:45 07.12.2020 Фото: pexels.com
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Ранее, 5 декабря, инфекционист Евгений Тимаков заявил, что число выявленных случаев заболевания COVID-19 в России будет расти до Нового года.

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Роспотребнадзор посоветовал воздержаться от корпоративов на Новый год
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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В условиях распространения коронавируса в России Роспотребнадзор советует не посещать корпоративы, а также воздержаться от поездок за границу. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщила пресс-служба ведомства.

«Постарайтесь воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, в том числе корпоративов. <…> Максимально ограничьте контакты в период предпраздничных и праздничных дней. <…> Воздержитесь от поездок за границу. При планировании поездок необходимо учитывать возможные изменения эпидемической обстановки и карантинных мероприятий», ― говорится в сообщении.

Кроме того, в Роспотребнадзоре напомнили о потенциальной опасности массовых скоплений людей вне помещений, подчеркнув необходимость соблюдения дистанции 1,5–2 м. Также в ведомстве отметили, что не стоит многократно посещать гостей и приглашать к себе домой родственников и друзей, так как это значительно повышает риск заболевания COVID-19.

Помимо этого, в Роспотребнадзоре призвали надевать маску при посещении родственников и знакомых, в торговых центрах и других местах, где возможна передача коронавируса.

Накануне депутат Госдумы Виталий Милонов предложил закрыть Турцию для россиян на время новогодних каникул. Парламентарий посчитал, что таким образом граждане не заболеют COVID-19 и не привезут его в Россию, а также смогут уделить больше времени своим семьям.

Ранее, 5 декабря, инфекционист Евгений Тимаков заявил, что число выявленных случаев заболевания COVID-19 в России будет расти до Нового года.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

COVID-19 коронавирус корпоратив новый год пандемия
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