Нефть подешевела до $49,02 за баррель на фоне ситуации с COVID-19

На фоне роста случаев коронавируса некоторые американские штаты ужесточают карантинные меры, в Южной Корее усилили меры социального дистанцирования в Сеуле и столичной конгломерации.

Цена на нефть идет вниз на фоне роста заболеваемости COVID-19

Цена на нефть снижается в понедельник утром на фоне продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Так, по данным на 7.47 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,47% – до 49,02 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI – на 0,48%, до 46,04 доллара за баррель.

На фоне роста случаев коронавируса некоторые американские штаты ужесточают карантинные меры, в Южной Корее усилили меры социального дистанцирования в Сеуле и столичной конгломерации. Накануне немецкий район Бавария решил также ужесточить карантинные меры.



Ограничения вызывают опасения за спрос, что оказывает давление на котировки нефти.