Напоил новорожденного сынишку суперклеем невнимательный отец

В Красноярске проводится проверка по факту причинения вреда здоровью ребенка в результате отравления

26 ноября 2020 года в следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия поступило сообщение о госпитализации в медицинское учреждение месячного ребенка с признаками отравления.

По данному факту следственным отделом по Кировскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится процессуальная проверка.

По предварительным данным, в вечернее время 26 ноября 2020 года, находясь у себя дома в городе Красноярске, за новорожденным ребенком присматривал его отец. Мужчина решил напоить сына укропной водой, которая содержалась в шприце и, перепутав шприц, дал ему несколько капель жидкости для электронных сигарет. После этого у новорожденного ухудшилось самочувствие. Мальчика незамедлительно доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время он находится дома, угрозы жизни и здоровью нет.

В целях исключения фактов отравления и гибели малолетних детей вследствие употребления лекарственных препаратов и токсических жидкостей ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия обращается к родителям с просьбой быть более внимательными, не оставлять малышей без присмотра, а также не хранить медицинские препараты и жидкости, непригодные для употребления в пищу, в доступных местах!!!

Источник: krk.sledcom.ru