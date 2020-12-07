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Ушел в отставку глава управления архитектуры мэрии Новосибирска Виталий Столбов

16:38 07.12.2020 Фото: © facebook.com. Виталий Столбов
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Он связал уход со срывом принятия скандального генплана города.

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Глава управления архитектуры мэрии Новосибирска подал в отставку

Начальник управления архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска Виталий Столбов подал в отставку. Он связал уход со срывом принятия скандального генплана города.
Виталий Столбов подал заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением. Об этом он сообщил в фейсбуке.

— Слухи распространяются стремительно. Мне уже звонят взволнованные друзья, которым доброжелатели сообщают, что «Столбова убрали». Особенно не хочется, чтобы мешали это с историей об отзыве мэром из Совета депутатов изменений в Генеральный план. Меня никто не увольнял. Никто не делал мне замечаний, не указывал на ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, что заставило бы меня подать по собственному, — написал чиновник в соцсети.

Чиновник рассказал, что уже несколько месяцев не разговаривал с мэром. «Случая не было, да и необходимости тоже», — подчеркнул он.

«Моя роль в подготовке этого документа, пожалуй, была далеко не определяющей, но свою причастность я ощущаю, поэтому переживаю всю эту ситуацию эмоционально остро. Наверное, это стало последней каплей. Я 15 лет проработал в управлении и уже успел сформировать свою позицию по многим вопросам, и не всегда она совпадала с позицией руководства. Этот внутренний диссонанс обострялся постепенно», – написал Виталий Столбов.

Он не исключает, что может отозвать заявление, «но пока не могу убедить себя, что мне это нужно», пояснил чиновник.

архитектор отставка чиновник Виталий Столбов
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