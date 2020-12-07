Новые деньги на детей от 3 до 7 лет пришли в Новосибирскую область

Если выплата в данный момент не поступила, она обязательно будет перечислена до конца месяца.

Около 7 млрд рублей направлено в Новосибирской области на поддержку семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет

В Новосибирской области продолжаются реализовываться меры социальной поддержки семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, инициированные Президентом РФ Владимиром Путиным. Главная цель – поддержка семей в период пандемии коронавируса.

Выплату в нашем регионе курирует министерство труда и социального развития Новосибирской области. «Программа поддержки малообеспеченных семей, воспитывающих детей от 3 до 7 лет включительно, стартовала в июне текущего года. В Новосибирской области более 109 тысяч детей в возрасте от 3 до 7 лет получают ежемесячную выплату. Право на выплату распространяется на семьи, где доход на каждого члена семьи ниже 11 738 рублей. Количество семей – получателей данной меры поддержки в регионе – 87 529», – отметил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов.

Размер ежемесячной выплаты в Новосибирской области – 6 018,5 рублей. С начала действия меры поддержки семьям региона уже переведено более 6,9 млрд рублей.

Для назначения выплаты необходимо подать заявление через единый портал Госуслуг, офисы МФЦ, центры социальной поддержки населения по месту жительства или почтовым отправлением. Дополнительная информация запрашивается путем межведомственного взаимодействия.

Выплата от 3 до 7 лет производится ежемесячно не позднее последнего числа текущего месяца. Если выплата в данный момент не поступила, она обязательно будет перечислена до конца месяца. Кроме того, необходимо учитывать время обработки платежа банковской организацией.

Стоит отметить, что на территории Новосибирской области действует 27 мер социальной поддержки семей с детьми. Объем финансирования на данные меры поддержки в текущем году уже составил более 17 млрд рублей.

Подробная информация о мерах социальной поддержки семей с детьми размещена на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области. Получить консультацию специалиста можно по телефону горячей линии 8-800-100-0082.

Источник: nso.ru